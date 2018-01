eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. 1.299 de lei pentru cea mai buna rezolutie

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In aceasta perioada emag.ro are reduceri la numeroase televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD, cea mai buna existenta pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am gasit televizoare 4K Ultra HD care au reduceri chiar si de 43% din pret.

Un astfel de televizor costa numai 1.299 de lei.

Iata lista de reduceri:

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

1. Televizorul LED Horizon 43HL8500U, cu rezolutia 4K Ultra HD, cu diagonala de 108 cm, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul LED Horizon, cu diagonala de 108 cm, vei trai experienta cinematografica in fata televizorului, vei pasi dincolo de ecran si vei transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Exploreaza o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile tale.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

2. Televizorul Smart 4K UHD LED Star-Light, 50DM7500, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, veti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 50DM7500.

Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light Smart

Va ofera cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie. Datorita timpului de raspuns mic, imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale.

Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa maresca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Toshiba

3. Televizorul LED Smart Toshiba, cu diagonala de 109 cm, 43U5663DG, Ultra HD, are o reducere de 600 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul are caracteristici superioare de sunet: NICAM Stereo, Egalizator, Dolby Digital +, DDCO și DTS.

Televizorul are o luminozitate de 350 cd/m² și un timp de raspuns de 8 ms. Contrastul nativ este de 1100:1, rezolutia ecranului de 3840 X 2160. Televizorul are si caracteristici superioare ale imaginii: ZOOM MODES(ASPECT RATIO), COMB FILTER (2D / 3D), CTI/LTI, DIGITAL NOISE REDUCTION, Dynamic contrast si Progressive Scan.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

4. Un pret excelent are si televizor LED Smart LG, cu diagonala de 108 cm, 43UJ620V si rezolutie 4K Ultra HD. In campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD, televizorul are o reducere de 27%.

Panoul IPS 4K al televizorului LG UHD iti ofera culori bogate si contrast puternic, care raman uniforme chiar si la unghiuri mai largi de vizualizare.

Active HDR analizeaza si optimizeaza continuturile HDR10 si HLG, pentru o experienta HDR uluitoare, care iti va taia respiratia. Datorita procesarii exclusive pentru HDR10 si HLG a televizorului LG, telespectatorii beneficiaza de o gama mai vasta de continuturi HDR.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

HDR Effect de la LG utilizeaza o tehnologie unica de procesare a imaginilor, care transforma continuturile cu interval dinamic standard si emuleaza calitatea HDR prin amplificarea contrastului, astfel incat tu sa te bucuri intotdeauna de o experienta de vizionare la calitate HDR.

4K Upscaler de la LG amplifica rezolutia, apropiind-o de calitatea 4K, printr-o tehnologie de procesare a imaginilor de ultima ora. Lasa-te cuprins de cel mai nou si mai avansat sunet surround de la LG, pe sapte canale virtuale, pentru o experienta de imersiune superioara.

Cu telecomanda Magic Remote si webOS 3.5 poti patrunde intr-o lume infinita de continuturi premium de la cei mai populari furnizori de divertisment.



Asistentul de securitate din webOS3.5 obtine prestigioasa certificare CC internationala privind securitatea si certificarea UL CAP2900-1 pentru capacitatea sa de a oferi protectie superioara confidentialitatii. Acesta impiedica instalarea de aplicatii neautorizate, atacurile hackerilor si furturile de informatii cu caracter personal.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

5. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 cm, 40MU6102, 4K Ultra HD, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Experimenteaza detalii vii cu rezolutia de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD. Tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste.

Obtine experienta unei culori naturale cu PurColor. Lasa-te cuprins de ce poate oferi televizorul si vei privi toate culorile naturii in detalii precise. Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect.

Elegant si rafinat, ofera un aspect desavarsit indiferent de locul unde il asezi. Cu functia Control vocal, navigarea va fi mai usoara. Pur si simplu conecteaza telefonul mobil la marele ecran si bucura-te de tot continutul. Iar cu aplicatia Smart View, poti controla perfect totul de pe telefonul mobil.