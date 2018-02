eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. 6 televizoare sub 2.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In aceasta perioada magazinul emag.ro are o campanie de reduceri la televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD, cea mai buna de pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit ca televizoarele 4K Ultra HD nu mai sunt la fel de scumpe ca atunci cand au aparut prima data pe piata.

Numeroase televizoare 4K Ultra HD au acum preturi sub 2.000 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

1. Un televizor LED Horizon 43HL8500U, cu rezolutie 4K Ultra HD si diagonala de 108 cm, are o reducere de 1.000 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu televizorul LED Horizon, cu diagonala de 108 cm, vei trai o adevarata experienta cinematografica in fata televizorului si vei pasi dincolo de ecran, transformand experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat.

Vei explora o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD.

Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile oricui.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Finlux

2. Televizorul LED Smart Ultra HD 4K, cu diagonala de 109 cm, Finlux 43FUA7060, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Acest televizor beneficiaza de tehnologii precum: Dolby Digital Plus, Web Browser sau PVR ready.

De asemenea, beneficiaza de conexiuni SCART, Bluetooth, CI+, USB, LAN, 2xHDMI si Optic.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

3. Televizorul Smart 4K UHD LED Star-Light, cu diagonala de 127 de cm, 50DM7500, are o reducere de 300 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, veti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 50DM7500. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui televizor.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

4. Televizorul Smart Philips, cu diagonala de 108 cm, 43PUS6162/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 800 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita. Beneficiaza de claritate imbunatatita, de perceptia unei adancimi sporite, contrast superior, miscare naturala si detalii fara cusur.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – rezolutie de cristal

Cu acest smart TV vei descoperi o experienta mai inteligenta care se afla dincolo de televizorul traditional. Inchiriaza si reda filme, clipuri video sau jocuri din magazinele video online. Vizioneaza programe de televiziune recuperate de pe canalele preferate si bucura-te de o selectie din ce in ce mai bogata de aplicatii online cu Smart TV.

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Bucura-te de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final consta in aspecte esentiale mai stralucitoare, contrast mai bun, o gama mai larga de culori si detalii mai atractive.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

5. Televizorul LED Smart LG, cu diagonala de 108 cm, 43UJ620V, 4K Ultra HD, are o reducere de 650 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Panoul IPS 4K al televizorului LG UHD iti ofera culori bogate si contrast puternic, care raman uniforme chiar si la unghiuri mai largi de vizualizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Iar Active HDR analizeaza si optimizeaza continuturile HDR10 si HLG, pentru o experienta HDR uluitoare, care iti va taia respiratia. Datorita procesarii exclusive pentru HDR10 si HLG a televizorului LG, telespectatorii beneficiaza de o gama mai vasta de continuturi HDR. Televizorul beneficiaza si de amplificator de contrast pentru vizionare HDR.

HDR Effect de la LG utilizeaza o tehnologie unica de procesare a imaginilor, care transforma continuturile cu interval dinamic.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

6. Ne-a atras atentia si televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 cm, 40MU6102, rezolutie 4K Ultra HD, are are o reducere de 700 de lei in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu acest televizor vei experimenta detalii vii cu rezolutia de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD. Tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste.

Obtine experienta unei culori naturale cu PurColor. Lasa-te cuprins de ce poate oferi televizorul si vei privi toate culorile naturii in detalii precise. Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect.

Designul este slim. Elegant si rafinat, televizorul ofera un aspect desavarsit indiferent de locul unde il asezi.

Cu functia Control vocal, navigarea va fi mai usoara. Pur si simplu conecteaza telefonul mobil la marele ecran si bucura-te de tot continutul. Iar cu aplicatia Smart View, poti controla perfect totul de pe telefonul mobil. Cu Smart Hub gasesti continutul dorit, organizat pe un singur ecran. Poti chiar sa-l pre-vizualizezi fara a-l deschide.