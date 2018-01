eMAG reduceri televizoare. Televizor la 450 de lei in Revolutia Preturilor

eMAG reduceri televizoare. Joi, 18 ianuarie, emag.ro desfasoara ultima zi din campania de reduceri Revolutia Preturilor, care vine cu oferte foarte bune la televizoare de la diferite branduri.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit ca un televizor are chiar pretul de 449,99 lei.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – Horizon

1. Televizorul LED Horizon, cu diagonala de 61 de cm, 24HL5309F, Full HD, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor.

Compania a readus la viata una dintre primele game de televizoare romanesti – DIAMANT.

Cu televizorul Horizon te poti bucura de o imagine clara, plina de lumina si culori vibrante, ce aproape ca iti taie rasuflarea.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – Full HD

Combinand rata de reimprospatare a ecranului cu procesarea unica a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) ofera o claritate de exceptie a imaginilor in miscare.

Renunta la decodorul clasic si simplifica experienta de televiziune digitala cu ajutorul cartelelor CI+ ale furnizorilor de cablu. Astfel, te conectezi mai usor, eliminand o buna parte din cabluri, schimbi programele direct din telecomanda televizorului HORIZON si pastrezi un consum energetic redus.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – Star-Light

2. Televizorul LED Star-Light, de 80 de cm, 32DM3500, HD, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, puteti sa descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 32DM3500.

Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra. Va ofera cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – HD

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata am reusit sa marim unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat dumneavoastra veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita celor 2 intrari HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – Samsung

3. Pentru cei care nu au foarte mult spatiu la dispozitie televizorul LED Samsung, cu diagonala de 59 de cm, LT24E390EW, Full HD, este solutia ideala.

Vizionati transmisiuni TV captivante si, simultan, lucrati pe un dispozitiv extraordinar de elegant. TE390 exceleaza la multitasking, oferind posibilitatea de a comuta cu usurinta de la functia de monitor PC la TV sau chiar de a folosi ambele functii simultan, impartind ecranul. De ce sa aveti doua echipamente cand puteti realiza mai multe cu unu singur?

Noul design elegant, accentuat de rama subtire si lumina albastra discreta, confera caracter spatiului inconjurator.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – LED Samsung

• Noul design suplu ToC: Avand un nou finisaj albastru semitransparent superb, tehnologia inovatoare Samsung Touch of Color optimizeaza spatiul inconjurator si ii confera o nota distincta.

• Rama supla si subtire: Rama este ultrasubtire pe toate cele patru laturi, in special pe cea inferioara. Pe langa faptul ca ii confera un aspect minimalist si modern, acesta atrage privirea spre ecran in mod natural.

• Suport in forma de T: Utilizarea designului Touch of Color pentru suportul in forma de T completeaza ansamblul cu un finisaj rafinat si minimalist.

* Rama ultrasubtire nu este disponibila la modelul de 21,5 inchi.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – LED Star-Light

4. Televizorul Smart Android LED Star-Light, cu diagonala de 81 de cm, 32DM6500, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor.

Cu televizorul Smart LED Star-Light, cu diagonala de 81 de cm, 32DM6500, HD Ready Smart TV descoperi potentialul cu adevarat nelimitat al televizorului Smart de ultima generatie. Toate aplicatiile pe care le ai pe telefonul mobil sau pe tableta le poti instala acum pe televizor si te poti bucura de divertisment pe ecran mare.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – TV cu Android

In plus, cel mai apreciat sistem de operare, Android, vine acum preinstalat si insufleteste televizorul Smart 32DM6500.

Una din cele mai apreciate platforme pentru Smart TV este Aptoide. Cu ajutorul ei gasesti foarte rapid toate aplicatiile recomandate unde poti urmari filmele si serialele preferate. Puteti conecta astfel mouse-ul si tastatura wireless si va puteti relaxa in fotoliul preferat.

eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor – Smart Wellington

5. Ultimul televizorul care ne-a atras atentia datorita pretului foarte bun este televizorul LED Smart Wellington, cu diagonala de 71 de cm, 28HD275, HD, carer are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri televizoare Revolutia Preturilor.