Guvernul anunță cumpărarea de către România a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova

2 minute de citit Publicat la 10:38 14 Feb 2026 Modificat la 10:38 14 Feb 2026

Prin preluarea Danube Logistics, Portul Constanţa aduce în Republica Moldova nu doar capital, ci şi o vastă experienţă operaţională în administrarea infrastructurii maritime. sursa foto: Getty

Guvernul României a anunțat că, în perioada următoare, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va prelua operatorul Portului Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, în cadrul unei tranzacții aflate în curs de finalizare.

„Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța”, se precizează în comunicatul instituției.

Conform informațiilor oficiale, BERD a semnat la 31 decembrie 2025 Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru cedarea a 100% din participația deținută la ICS Danube Logistics către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.

Executivul precizează că, prin această achiziție, România își asumă angajamente pe termen lung privind dezvoltarea portului moldovean și întărirea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării.

„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă”, se mai arată în același comunicat.

Potrivit Guvernului, investiția ar urma să consolideze și rolul Portului Constanța în regiune, în actualul context geopolitic.

„Investiția va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate”, cred oficialii români.

Autoritățile subliniază că tranzacția ar putea avea un rol și în sprijinirea reconstrucției Ucrainei.

„Totodată, această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei”, se arată în document.

Executivul consideră că preluarea operatorului portuar contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre București și Chișinău.

„Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state”, mai precizează guvernul.

Portul Internațional Giurgiulești este principalul port al Republicii Moldova și gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă. Situat la gurile Dunării, în apropierea granițelor cu România și Ucraina, portul poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura sa include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus prima ofertă în cadrul licitației organizate de BERD la 24 aprilie 2025, în calitate de potențial cumpărător al ICS Danube Logistics.