IMM România: Afacerile din sectorul HoReCa scad cu 10 miliarde lei dacă TVA urcă la 21%. FOTO Getty Images

Majorarea TVA-ului la 21% în domeniul HoReCa ar putea să creeze o pierdere semnificativă de aproximativ 10 miliarde lei a cifrei de afaceri din industrie, dar şi o diminuare în final a încasărilor la bugetul de stat şi a competitivităţii, a declarat marţi Florin Jianu, preşedintele IMM România, conform Agerpres.

"În continuare nu vedem măsuri de relansare economică. Nu vedem programe de susţinere a IMM-urilor, măsuri prin care sunt susţinute firmele la început de drum, firmele care vor să se dezvolte, firmele care vor să exporte. Vedem în continuare discuţii despre măriri de taxe, de impozite, acea posibilitate, eronată în opinia noastră, de creştere a TVA în domeniul HoReCa. Datele INS arată o scădere a turismului de aproximativ 30%. Analiza noastră arată faptul că, dacă s-ar mări cota de TVA la o cotă standard în domeniul HoReCa, ar exista o pierdere a cifrei de afaceri de aproximativ 10 miliarde lei numai în acest domeniu. Pentru faptul că a fost o cotă redusă de TVA în această perioadă şi au mai fost acele vouchere de vacanţă, în câţiva ani de zile cifra de afaceri a domeniului turismului s-a triplat, de la 22 miliarde lei la 66 miliarde lei. Mergând pe aceste trenduri şi pe ceea ce se întâmplă în această perioadă şi mărirea fiscalităţii, analiza va arăta o diminuare a cifrei de afaceri şi o diminuare, în final, a încasărilor la bugetul de stat, a competitivităţii", a precizat Florin Jianu, la o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, IMM România solicită ca Pachetul 3 de reforme să conţină, printre altele, menţinerea cotei reduse de TVA la 11% şi susţinerea turismului ca prioritate naţională. Pe lista de cerinţe se mai află eliminarea procedurilor birocratice inutile şi unificarea entităţilor care solicită şi încasează diverse taxe, cerute de 67,7% dintre antreprenori.

De asemenea, circa 60,7% dintre antreprenori solicită reducerea preţului la energia electrică, deoarece afectează în mod direct productivitatea şi competitivitatea întreprinderilor româneşti, în condiţiile în care preţul energiei electrice este în medie cu 50% mai mare în România decât în vestul Europei. Antreprenorii cer politici şi programe pentru susţinerea micilor întreprinzători, accelerarea şi finalizarea procedurilor de digitalizare, sprijinirea operatorilor de transport şi fiscalizarea prestatorilor neînregistraţi şi eliminarea concurenţei neloială.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în septembrie, că nu s-a discutat în coaliţie ipoteza majorării TVA, însă a arătat că el a anunţat, atunci când această cotă a rămas de 11% pentru HoReCa, faptul că în luna octombrie se va face o evaluare a situaţiei, dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard.

IMM România a organizat, marţi, o conferinţă de presă în care s-a discutat, printre altele, despre majorarea salariului minim brut pe ţară începând cu 1 ianuarie 2026.