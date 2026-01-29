IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

IMM Romania solicită ca obligaţia de înregistrare a punctelor de lucru să se aplice doar celor care au minimum cinci salariaţi şi sunt situate într-o altă unitate administrativ-teritorială decât sediul social, relatează Agerpres.

„Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică proiectul de OUG pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare prin care sunt corectate dispoziţiile Legii nr. 245/2025 care obligă întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puţin un salariat să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii. IMM România susţine completarea proiectului cu introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi şi localizate în altă UAT decât sediul social”, se arată într-un comunicat al IMM România.

Reprezentanţii IMM-urilor atrag atenţia că Legea nr. 245/2025 introduce obligaţii birocratice suplimentare pentru antreprenori, care ajung să fie nevoiţi să se înregistreze la ANAF pentru fiecare punct de lucru, indiferent de numărul de angajaţi.

„Prin Legea nr. 245/2025, pentru modificarea Legii finanţelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1204 din 29 decembrie 2025, a fost introdusă obligaţia pentru întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puţin o persoană care realizează venituri din salarii să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor. Această obligaţie introduce noi sarcini birocratice pentru antreprenori, care sunt, practic, obligaţi să se înregistreze la ANAF pentru orice punct de lucru, indiferent de numărul de salariaţi. Anterior, legea prevedea această obligaţie doar în cazul punctelor de lucru cu cel puţin 5 salariaţi”, se menţionează în document.

În acest context, IMM România cere Guvernului modificarea de urgenţă a prevederilor Legii nr. 245/2025, având în vedere termenul de conformare stabilit pentru 31 ianuarie 2026 şi impactul noilor obligaţii administrative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

„IMM România a susţinut în mod constant debirocratizarea şi simplificarea pentru antreprenori, prin eliminarea procedurilor administrative inutile, propunând introducerea principiului reducerii birocraţiei (one in, two out) - orice act normativ care introduce noi obligaţii de raportare sau conformare pentru întreprinderile mici şi mijlocii are obligaţia de a propune eliminarea a cel puţin două alte obligaţii de raportare şi/sau conformare existente”, adaugă organizaţia.