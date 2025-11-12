Invenția unor cercetători români ar putea revoluționa construcțiile: Materialele scumpe, înlocuite cu plastic și sticlă reciclate

1 minut de citit Publicat la 17:19 12 Noi 2025 Modificat la 17:25 12 Noi 2025

Produsul finit va fi folosit în industria de construcţii, ca beton sau ciment. FOTO: Hepta

Un grup de cercetători din Galați și Tulcea a decoperit rețeta unui material compozit pe bază de plastic şi sticlă reciclate, care înlocuieşte agregatele naturale dure folosite în construcții, precum nisipul sau pietrișul, potrivit Agerpres.

Patru cercetători români, Cătălin Fetecău, Iulian Manole, Felicia Stan, toţi trei din Galaţi, şi Ionuţ Tudorache, din Tulcea, sub egida Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, au solicitat încă din anul 2022 brevetarea noului material.

"Din nevoia de a nu mai elimina aceste deşeuri, pentru că poluează în primul rând şi pentru că ţinta României a crescut foarte mult pentru reciclare, având în vedere şi direcţia europeană de reintroducere a deşeurilor în circuitul economic şi resursele care se consumă şi care nu sunt nelimitate, a apărut ideea de a face ceva cu aceste deşeuri", a declarat unul dintre cercetători pentru sursa citată.

Noul material prezintă mai multe avantaje: are o greutate mult mai scăzută decât cea a produselor care au în compoziţie materiale naturale, o prelucrabilitate ridicată, o rezistenţă mecanică la uzură şi îngheţ foarte mare, precum şi rezistenţă la radiaţiile ultraviolete.

Utilizarea produsului finit în industria de construcţii, prin folosirea ca beton sau ciment, are impact şi asupra mediului.

"Înlocuirea agregatelor naturale prin producerea acestui material ar uşura şi ar îmbunătăţi calitatea vieţii şi ar reduce impactul negativ al depozitării şi al poluării. Nu mai depozităm aceste deşeuri plastice, pentru că ştim că plasticul nu se descompune pentru aproape 500 de ani, îl reintroducem în circuitul economic şi reducem utilizarea agregatelor naturale, iar albiile râurilor nu vor mai fi excavate pentru a se extrage nisip, de exemplu", a mai spus Ionuţ Tudorache.

De altfel, depozitarea şi reciclarea deşeurilor este suportată de populaţie prin taxa de habitat care în ultimii ani a crescut în România.