Vânzările de locuințe, la cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. Piața imobiliară, în cădere liberă în București-Ilfov

Creșterile de taxe au afectat și piața imobiliară. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România a înregistrat în trimestrul IV din 2025 cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional. Totodată, pentru zona Bucureşti-Ilfov, au fost înregistrate cele mai slabe vânzări din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară, citată de Agerpres.

În cursul anului trecut, au fost tranzacţionate peste 159.500 de case şi apartamente, în scădere cu 5,3% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, iar în Bucureşti şi în judeţul Ilfov numărul acestora a depăşit 55.000 de unităţi rezidenţiale, mai puţin cu 8,5%, raportat la perioada de referinţă.

Astfel, cele mai slabe luni pentru vânzările de locuinţe din 2025 înregistrate în Bucureşti şi în împrejurimi, regiune în care se tranzacţionează pentru o treime din locuinţele vândute anual în România, au fost aprilie, cu un minus anual de 25%, şi decembrie, cu o scădere a vânzărilor de 24% faţă de decembrie 2024.

"Anunţul majorării cotei TVA la cumpărarea unei locuinţe noi de la 1 august 2025 a dus la un vârf de vânzări în luna iulie, când în Bucureşti şi Ilfov s-a înregistrat o creştere anuală de 12,6%, în timp ce în august s-a înregistrat o creştere anuală de 10,2%", se menţionează în analiză.

Potrivit consultanţilor imobiliari, anul trecut, în septembrie, s-a înregistrat o scădere anuală de 8,5%, în octombrie şi noiembrie de 22% şi în decembrie de circa 24% faţă de vânzările înregistrate în lunile similare din 2024.

La nivel naţional, în 2025, Timiş a fost cea mai importantă piaţă rezidenţială regională din România, după Bucureşti - Ilfov, în funcţie de numărul de unităţi rezidenţiale tranzacţionate, şi a depăşit Cluj, Constanţa, Braşov şi Iaşi.

Cele mai bune rezultate de vânzări de locuinţe în rândul celor mai importante pieţe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde tranzacţiile au crescut cu 1,7%, de la un an la altul, respectiv în Constanţa, unde a fost înregistrat un număr similar de tranzacţii rezidenţiale cu cel din 2024.

Pe de altă parte, cele mai mari scăderi ale vânzărilor rezidenţiale înregistrate anul trecut au fost în Iaşi, unde s-au comercializat cu 23,5% mai puţine locuinţe, şi în Braşov, unde vânzările rezidenţiale au fost cu 13,8% mai reduse comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an. În Timiş s-a înregistrat un rezultat de vânzări cu 6,4% mai redus.

Astfel, creșterile de taxe au afectat și piața imobiliară. Unele locuințe noi s-au scumpit și cu 12.000 de euro, ceea ce face imposibil de îndeplinit visul unor români de a deveni proprietari. Și cei care intenționau să apeleze la credite trebuie să verifice dacă se mai încadrează cu veniturile sau să pregătească un avans mai mare. Dezvoltatorii imobiliari se tem că românii se vor îndrepta spre apartamentele vechi.