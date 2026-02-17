Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 5,81% pe an

Robor la trei luni continuă să scadă. Sursa foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la 5,81% pe an, de la 5,83% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,85% pe an, de la 5,88%/an luni, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,03%/an, de la 6,06%.

400.000 de români plătesc rate mai mici în 2026

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Astfel, 400.000 de români vor plăti, la început de 2026, rate puţin mai mici, având în vedere scăderea indicelui IRCC. Scăderi mai consistente vor apărea doar dacă BNR va decide să taie din dobânda de referinţă.

Anul acesta dobânzile la creditele ipotecare din România ar putea scădea, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), conform unei analize realizate de specialiștii în domeniu şi preluată de Agerpres.

Potrivit analizei citate, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an.

De asemenea, dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la un nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă înregistrată în patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% şi compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.