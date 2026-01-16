Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6% pe an

Robor la trei luni continuă să scadă. Sursa foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri la 6% pe an, de la 6,01% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres.



La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.



Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,11% pe an, de la 6,14%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,29% de la 6,31% cât a fost joi.

Românii plătesc credite mai scumpe

Chiar dacă salariile încasate din țara noastră nu se compară cu cele din vest, românii plătesc de multe ori credite mai scumpe decât vecinii europeni. Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre acelaşi credit, făcut la aceeaşi bancă, însă la o sucursală dinafara ţării.

România are unele dintre cele mai mari dobânzi din Europa. La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, ţară din zona euro, dobânda abia depăşeşte 3%.

La un credit de 100.000 de euro, asta înseamnă că românii achită cu aproximativ 200 de euro în plus pe lună, comparativ cu vecinii bulgari.

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici.

În plus, inflaţia din România este de cinci ori mai mare decât media UE sau decât cea din zona euro.

Banca Naţională a decis anul trecut, în două rânduri, să reducă dobânda cheie: în iulie de la 7% la 6,75% pe an, iar în august la 6,5% pe an.

400.000 de români plătesc rate mai mici în 2026

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Astfel, 400.000 de români vor plăti, la început de 2026, rate puţin mai mici, având în vedere scăderea indicelui IRCC. Scăderi mai consistente vor apărea doar dacă BNR va decide să taie din dobânda de referinţă.

Anul acesta dobânzile la creditele ipotecare din România ar putea scădea, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), conform unei analize realizate de specialiștii în domeniu şi preluată de Agerpres.

Potrivit analizei citate, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an.

De asemenea, dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la un nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă înregistrată în patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% şi compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.