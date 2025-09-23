Isărescu avertizează: ”Ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

România nu poate amâna dezbaterea despre transformările globale şi despre modul în care ne adaptăm ca societate şi economie la schimbările din lume şi să aşteptăm ajustarea fiscală, întrucât acestea trebuie făcute în paralel, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. El a avertizat că „dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”, scrie Agerpres.

„Eu am fost întrebat, la sfârşitul unei întâlniri cu secretarul general a OCDE, acum un an, dacă gândesc un plan de creştere a competitivităţii economiei româneşti. Şi răspunsul meu a fost sincer: acum, dominantă este ajustarea fiscal-bugetară. Cu alte cuvinte, nu ne e capul la creşterea competitivităţii, că avem lucruri mult mai grele de făcut şi, cum bine mi-a arătat domnul Biriş (vicepreşedinte AOAR, Gabriel Biriş n.r.), chiar dacă sunt prevăzute să se întâmple în câţiva ani buni, nu se va face deloc uşor, pentru că mărimea, dimensiunea ajustării fiscale este mare. Dar cu timpul şi mai ales în ultima perioadă mi-am dat seama că răspunsul meu nu a fost adecvat (...).

Nu a fost adecvat pentru că ajustarea va dura câţiva ani buni, să vedem cât va dura, poate ne va spune la dezbatere, şi noi nu putem amâna dezbaterea despre ce se întâmplă în lume, despre cum ne adecvăm noi ca societate, ca economie, la schimbările din lume şi să aşteptăm ajustarea fiscală. Trebuie făcute în paralel", a precizat Mugur Isărescu, la conferinţa 'Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei naţionale româneşti într-o lume în schimbare' , organizată de Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale.

Guvernatorul BNR: „Războiul actual hibrid, şi celălalt progresează, nu stă pe loc”

Acesta a subliniat că prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, a publicat deja trei materiale despre creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Isărescu susţine că acest ciclu de dezbateri nu este o noutate la Banca Naţională a României şi a reamintit faptul că Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale, cu sprijinul BNR, a organizat la 10 ani de la intrarea în UE conferinţele finalizate cu o carte document - "Sa gândim dincolo de azi. Modelul economic romanesc în Uniunea Europeană. România - Orizont 2040".

De asemenea, guvernatorul BNR a menţionat şi despre procesul de introducere a unui euro digital şi a subliniat că acesta nu va înlocui moneda europeană în format fizic.

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. Un euro digital care nu înlocuieşte numerarul euro şi aşa cum spunea Lagarde (preşedintele BCE, Christine Lagarde n.r.), nu pentru că, spune dânsa, îmi place să-mi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că euro, numerar, bancnotele euro rămân preferatele unei părţi din populaţie.

Am mai povestit despre încercarea Suediei de a fi prima ţară 'no cash society' când a celebrat banca centrală a Suediei 350 de ani de l-a înfiinţare, şi pe urmă au constatat că nu vor putea. Din două considerente ambele s-au dovedit practice", a explicat Mugur Isărescu.

Potrivit acestuia, primul considerent este legat de preferinţa pentru cash a unei părţi a populaţiei, iar al doilea ţine de motive de securitate.

„Am discutat, am fost acolo, am discutat cu specialiştii şi cineva mi-a spus că asta cu pensionarii este un argument, sunt un milion de persoane care vor numerar. Dar mai e ceva.

Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile. Şi sistemul de securitate, observaţi, şi cu dronele, nu este ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, războiul actual hibrid, şi celălalt progresează, nu stă pe loc”, a punctat Mugur Isărescu.

