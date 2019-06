Jurnalul de economie. Ce înseamnă instrumentele de plată fară numerar

captură A3

Un instrument de plată fară numerar este mijlocul prin care un plătitor dă bancii sale autorizație să transfere bani pentru efectuarea unei plăți sau prin care un beneficiar dă instrucțiuni bancii sale să colecteze fondurile de la un platitor.

Instrumente de plată fară numerar

• Instrumente de plată de credit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de plătitor băncii sale pentru a fi procesată,

• Instrumente de plată de debit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de beneficiar băncii sale pentru a fi procesată.

Din punct de vedere al suportului fizic al plății, instrumentele de plată fară numerar pot fi împărțite în: Instrumente de plată pe suport hârtie și instrumente electronice de plată. Din punct de vedere al canalului de transmitere, instrumentele de plată pot fi transmise manual sau automatizat prin mijloace de telecomunicații.

Cele mai utilizate instrumente de plată fără numerar:

• Transferul credit (ordinul de plata)

• Debitarea directă

• Cardul

• Cecul

• Cambia și biletul la ordin

Transferul credit (ordinul de plată)

- o operaţiune de plată iniţiată de către plătitor,

- o instrucţiune de plată este transmisă băncii plătitorului, iar aceasta transferă fondurile către banca beneficiarului, eventual prin mai mulţi intermediari.

- modalitatea cea mai simpla de efectuare a unei plati, respectiv încasări

- transferul credit poate fi iniţiat pe hârtie sau în format electronic

- procesarea lui se realizează electronic.

Debitarea directă

- transfer iniţiat de beneficiar (banca destinatară) prin intermediul băncii sale, după încheierea unui acord în acest sens între beneficiar şi plătitor (banca iniţiatoare).

Operaţiunile de debitare directă sunt utilizate frecvent în cazul plăților periodice, cum ar fi facturile de utilități publice, in condițiile unui acord prealabil cu plătitorul.

Cardul

- un instrument de plată electronică

- un suport de informație standardizat, securizat si individualizat

- permite deținătorului său să folosească disponibilitățile banești proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul cardului și / sau să utilizeze o linie de credit, in limita unui plafon stabilit in prealabil, deschisă de emitent în favoarea deținatorului cardului, in vederea efectuarii uneia sau mai multor operațiuni.

Cardul este un instrument de plată care permite efectuarea unui numar nelimitat de tranzacții, spre deosebire de instrumentele de plată pe suport hartie, o singură tranzacție, iar transmiterea informatiilor financiare se realizează electronic.

Cecul

- un instrument de plată care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul.

Cele trei persoane care sunt puse în legatură prin cec fac toate operațiunile legate de acest instrument în nume propriu: trăgătorul emite cecul, posesorul legitim îl încasează, iar trasul îl plătește. Fiind un instrument pe suport hârtie, cecul este instrumentul de plată fară numerar cel mai costisitor de procesat și decontat.

Cambia și biletul la ordin

- sunt titluri de credit negociabile și instrumente de plată care constată obligația asumată de către debitor de a plăti la vedere sau cu o scadență fixată, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată.

Cambia este un titlu de credit, sub semnatură privată, care pune în legatură în procesul crearii sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatură privată, care pune în legatură in procesul crearii sale două persoane: subscriitorul sau. emitentul și beneficiarul.