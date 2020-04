Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Gabriel Biriş, despre cum ar trebui repornită economia după criza provocată de coronavirus

''Eu sunt din categoria celor din curentul hai la treabă decât stai în casă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să începem să vorbim de un plan, penturu că măsurile luate de Guvern, cu această distanţare socială, închiderea şcolilor, închiderea mall-urilor (...) Este evident că nu se pot deschide o dată.

Am înţeles că din punct de vedere strategic, nu se poate vorbi încă de un asemenea plan, pentru că dacă începi să vorbeşti de relaxare înainte de Paşte, riscăm să avem o vânzoleală care să anuleze toate eforturile de până acum. Noi din zona mediului de afaceri am înţeles chestia asta şi nu am cerut acum insistent să vedem un plan în calendar (...)

În plan fiscal, măsuri pe termen scurt nu pot fi luate. Practic noi am putea să folosim această criză, să tragem nişte învăţăminte şi să corectăm greşelile trecutului.

Să nu uităm că în ultimii trei ani de zile, baza fiscală care trebuia să ne dea acum resursele să putem să trecem mai uşor peste criză, bala fiscală a fost spulberată de tot felul de scutiri, excepţii. Nu s-a făcut nimic pentru digitalizarea ANAF-ului şi îmbunătăţirea calităţii serviciiior publice şi creşterea colectării. Ar trebui eliminate scutirile în primă fază.

Fiscalitatea şi repornirea economiei sunt două subiecte complet diferite. Cred că repornirea nu trebuie făcută cu helicopter money, adică bani aruncaţi din elicopter aruncaţi în toate direcţiile. Noi nu avem acest privilegiu pe care îl au ţările care au pus deoparte.

Trebuie repornită cu mari proiecte de infrastructură, cu investiţii publice care să suplinească scăderea cererii din zona privată în perioada următoare.

Avem un glonţ de argint şi acela este gradul relativ mic de îndatorare al României. Multă lume spune că ar trebui să folosim acest silver bulet pentru a reporni economia. Acum, cum tragem acest glonţ, că dacă îl tragem, împrăştiind bani în stânga şi în dreapt, bani care vor fi mâncaţi, ne trezim că suntem tot acolo şi că i-am aruncat degeaba şi am irosit şi acest glonţ, pentru că între timp datoria noastră explodează.

Dacă noi am înţelege ce greşeli imense s-au făcut în ultimii ani, greşeli care pur şi simplu au blocat investiţia, în special în extracţia gazelor din Marea Neagră. Dacă le-am corecta pentru a reda încredere partenerilor noştri, că pot face investiţiile, în condiţii normale, cred că ne-ar fi de folos tututor'', a spus Gabriel Biriş.

Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Gabriel Biriş, despre cum ar trebui repornită economia după criza provocată de coronavirus