Ministrul Florin Barbu cere un referendum în UE pentru politica agricolă. Vrea și unul în România

După 2027, CE vrea să includă Politica Agricolă Comună în totalitatea fondurilor alocate fiecărui stat membru. FOTO: Getty Images

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat joi, la Congresul European al Fermierilor, care se desfăşoară în aceste zile la Bucureşti, organizarea unui referendum la nivel european prin care fermierii să decidă ca Politica Agricolă Comună (PAC) să rămână structurată pe cei doi piloni importanţi şi să fie separată de alte fonduri europene după 2027.



"Am lansat către preşedintele COPA-COGECA o provocare: realizarea în comun a unui referendum. Practic, fermierii trebuie să dea un vot clar pe acest referendum, astfel încât Politica Agricolă Comună să rămână separat faţă de alte fonduri care sunt alocate fiecărui stat, după anul 2027. Vrem să menţinem cei doi piloni, FEADR şi FEGA, respectiv partea de investiţii în agricultură, dar şi partea de plăţi directe în agricultură", a precizat Florin Barbu.



El a menţionat că, în cazul în care la "această provocare" lansată către COPA-COGECA - structura europeană de reprezentare a intereselor fermierilor şi cooperativelor - nu se va lua o decizie, va solicita organizarea unui referendum în România, iar rezultatul va fi prezentat în Consiliul de miniştri AgriFish.



"În cazul în care nu se va lua o decizie la nivel de COPA-COGECA, săptămâna viitoare voi solicita şi voi avea o întâlnire cu formele asociative din agricultura din România, dar şi cu persoanele juridice independente pentru realizarea acestui referendum în România. Eu voi merge în Consiliul Agrifish cu votul direct al fermierilor, astfel încât Politica Agricolă Comună în Uniunea Europeană să rămână şi după 2027 aşa cum a fost până acum, separat de alte fonduri europene şi cu cei doi piloni importanţi: FEADR pentru dezvoltarea sectorului vegetal, zootehnic, industria alimentară şi FEGA pentru plăţi directe pe suprafaţă", a subliniat Barbu.



Şeful MADR a explicat că după anul 2027 intenţiile CE sunt de a integra inclusiv Politica Agricolă Comună în totalitatea fondurilor alocate fiecărui stat membru.



"Intenţiile sunt şi am văzut declaraţiile de la nivelul Comisiei de a integra inclusiv Politica Agricolă Comună în totalitatea fondurilor alocate fiecărui stat, după data de 2027. Acest referendum îl fac împreună cu formele asociative şi vreau votul fermierilor, astfel încât, când merg în Consiliul Agrifish, să am votul lor, să-i reprezint. Cred că toţi fermierii din România îşi doresc să rămână separat Politica Agricolă Comună de celelalte fonduri şi să rămânem cu cei doi piloni. (...) Voi avea o consultare cu formele asociative şi în următoarea perioadă, împreună, vom da drumul la acest referendum. Voi da un sprijin inclusiv cu instituţiile subordonate, vorbim de Direcţile Agricole, APIA, AFIR, astfel încât toţi fermierii din România să poată vota acele întrebări pe care le voi stabili împreună cu mediul asociativ din România", a mai spus oficialul MADR.



Potrivit sursei citate, data unui astfel de referendum sau întrebările urmează să fie stabilite după consultările cu fermierii şi formele asociative, în cazul în care nu se va lua decizia organizării la nivelul structurii europene.



Întrebat dacă omologii săi din alte state susţin acest demers, Barbu a răspuns: "Astăzi am avut o inspiraţie. Mi-a venit această inspiraţie şi consider că este corect ca fermierii să spună ceea ce îşi doresc de la noua Politică Agricolă din anul 2027, iar mandatul pe care îl am ca şi ministru al Agriculturii este mandatul dat de către fermierii români".



Peste 500 de fermieri reprezentativi din Europa la Congresul European al Fermierilor, care are loc la Bucureşti, în perioada 23 -25 octombrie 2024.



Evenimentul este organizat de către structura europeană de reprezentare a intereselor fermierilor şi cooperativelor COPA-COGECA o dată la doi ani într-un stat membru, fiind cel care va da ora exactă pentru strategia pe care agricultorii europeni o doresc implementată în sectorul agroalimentar din UE.