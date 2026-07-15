"Nu e nevoie de noi creșteri de taxe în 2027". Președintele Consiliului Fiscal vorbește despre scenariul "junk" și ce urmează

Preşedintele Consiliului Fiscal al României, Daniel Dăianu. Sursa foto: Agerpres Foto

România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat și al creșterii economice reduse, a declarat miercuri Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la un eveniment organizat la Banca Națională a României. El a adăugat însă că nu e nevoie de noi creșteri de taxe în 2027.

Despre criza politică, Dăianu a afirmat că dezbaterea politică nu ar trebui să se concentreze pe negocierile dintre partide, ci pe găsirea unor soluții pentru țară.

"Problema partidelor nu este dacă să stea sau nu la masă, ci să fie înțelepți. Să fie pentru România. Căderile de guverne și crizele politice nu reprezintă o anomalie. Dar avem nevoie de un guvern cu puteri depline", a spus acesta.

Președintele Consiliului Fiscal a declarat că întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai afectate de dificultățile economice.

"Suferințele cele mai mari, potrivit statisticilor, sunt la IMM-uri. Cum e la box: dacă dai într-unul mic, e jos. Dacă dai într-unul mare, nu simte", a declarat Daniel Dăianu.

"Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Când ai crize succesive, ce analiză de impact să faci? Trebuie să vezi cum refaci stricăciunile. Faci analize de limitare a stricăciunilor", a afirmat el.

"Cele mai multe guverne au fost necuviincioase. Nu au avut ce să facă. Dar izbitura directă se vede la firul ierbii", a spus Dăianu.

Daniel Dăianu a criticat propunerile privind reducerea taxelor și renunțarea la măsurile de austeritate.

"Am auzit voci: să reducem taxe și impozite iar, să punem stop austerității. Domnilor, să fim serioși. Să lăsăm retorica politică. Când ai un deficit mare și o creștere economică mică, poți evita austeritatea? Ai varianta de a nu te mai putea finanța sau o corecție, care doare. Dar altceva nu se poate. Sunt vorbe", a declarat acesta.

Președintele Consiliului Fiscal a insistat că majorarea taxelor era inevitabilă.

"Nu se putea fără creșteri de taxe și impozite. Să vină cineva să îmi arate cum tai 3% din cheltuieli", a spus Dăianu.

"Noi, la Consiliul Fiscal, nu suntem plătiți de cetățeni să vindem gogoși", a afirmat acesta.

Daniel Dăianu a spus că s-a întâlnit marți cu reprezentanții Fitch.

"Eu nu cred că vom avea o retrogradare a ratingului de țară. Avem un deficit bun pe primele cinci luni. Agențiile de rating nu ne vor retrograda. Asta cred eu. Putem termina cu un deficit de 6%.

Vom avea o discuție joi cu Moody’s. Nu e nevoie de noi creșteri de taxe în 2027.

Noi credem că am putea avea creștere economică anul viitor. Nu cred că vom avea recesiune în 2027. Anul acesta suntem la limită. Depinde ce șocuri vom mai avea. Cheltuielile de apărare vor fi o mare problemă pentru noi. Să ne ducem la 5% din PIB este foarte greu", a declarat președintele Consiliului Fiscal.