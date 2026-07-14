Surse: Fitch îi cere României să respecte deficitul ca să nu ajungă în junk. Ce complicații pot apărea

La Ministerul Finanțelor a avut loc marți o nouă rundă de discuții tehnice între reprezentanții Guvernului și experții agenției internaționale de rating Fitch. Foto: Alexandru Nazare/Facebook

În plin proces de evaluare a României, experții tehnici ai agenției Fitch ar fi transmis marți un mesaj ferm autorităților de la București: riscul pierderii banilor din PNRR, ca urmare a lipsei reformelor negociate cu Uniunea Europeană ar putea agrava situația bugetară a României. În 31 iulie, agenția Fitch va anunța ratingul de țară pentru România, esențial pentru credibilitatea statului în fața investitorilor.

La Ministerul Finanțelor a avut loc miercuri o nouă rundă de discuții tehnice între reprezentanții Guvernului și experții agenției internaționale de rating Fitch, în contextul evaluării care va conta pentru încercările României de a evita retrogradarea la categoria "junk", nerecomandată investițiilor. Potrivit Ministerului Finanțelor, oficialilor Fitch le-au fost prezentate rezultatele bugetare din prima parte a anului, precum și măsurile de consolidare fiscală, reformele și investițiile asumate de Executiv.

Însă, surse din cadrul discuțiilor au declarat pentru Antena 3 CNN, că cei din stafful tehnic al agenției Fitch au fost foarte preocupați de soarta banilor din PNRR.

Potrivit acestora, agenția consideră că respectarea jaloanelor asumate în relația cu Comisia Europeană este esențială atât pentru finanțarea investițiilor, cât și pentru menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

În cadrul discuțiilor, experții ar fi avertizat că, dacă Parlamentul nu adoptă până la sfârșitul lunii legile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, România riscă să piardă aproximativ 6,5 miliarde de euro, dintre care aproape 5 miliarde de euro sunt granturi, iar 1,5 miliarde de euro reprezintă împrumuturi.

Avertismentul vine în contextul în care Fitch insistă asupra respectării țintei de deficit de 6,2%, nivel asumat de Guvern în acest an, au precizat sursele Antena 3 CNN.

Potrivit surselor, mesajul transmis de experții agenției a fost că pierderea fondurilor din PNRR ar reduce drastic spațiul de manevră al Guvernului. În lipsa acestor bani, respectarea țintei de deficit ar putea deveni posibilă doar prin măsuri de ajustare mult mai dure, precum amânarea unor investiții publice, inclusiv proiecte majore de infrastructură, sau reducerea cheltuielilor de personal, inclusiv prin concedieri în sectorul bugetar. În cadrul discuțiilor nu ar fi fost evocată posibilitatea unor noi creșteri de taxe, experții apreciind că economia ar suporta cu dificultate o nouă povară fiscală.

Gaura bugetară s-ar putea mări din nou în lipsa banilor din PNRR

Potrivit surselor, pierderea fondurilor din PNRR ar crea o presiune suplimentară majoră asupra bugetului de stat, într-un moment în care Guvernul trebuie deja să găsească resurse pentru alte obligații financiare importante. Printre acestea se numără plata a aproximativ 700 de milioane de euro către Pfizer, achitarea salariilor restante ale magistraților, estimate la circa un miliard de euro, rambursările restante de TVA către companii și decontarea concediilor medicale. În lipsa banilor europeni, toate aceste obligații ar mări deficitul bugetar și ar reduce semnificativ spațiul fiscal, crescând riscul ca Executivul să fie nevoit să taie investiții sau să reducă alte cheltuieli pentru a-și respecta ținta de deficit.

În lipsa fondurilor din PNRR și în condițiile presiunilor deja existente asupra bugetului, România ar putea ajunge în situația în care respectarea țintei de deficit de 6,2% să mai fie posibilă doar prin aceste opțiuni: tăieri de investiții sau concedieri la stat.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, reprezentanții Fitch au apreciat măsurile adoptate până în prezent pentru reducerea cheltuielilor curente ale statului, considerând că acestea merg în direcția consolidării fiscale. În același timp, experții au subliniat că implementarea la timp a reformelor din PNRR este esențială pentru ca România să nu piardă granturile europene care finanțează o parte importantă din investițiile prevăzute în bugetul din acest an.

Criza politică blochează reformele din PNRR

Avertismentul vine într-un moment în care adoptarea reformelor din PNRR este blocată de criza politică. După demiterea Guvernului Bolojan, Executivul nu mai poate adopta ordonanțe de urgență pentru îndeplinirea jaloanelor asumate în relația cu Comisia Europeană, iar adoptarea proiectelor de lege depinde de Parlament, unde nu există în prezent un consens politic.

După negocierile eșuate de la Cotroceni de luni, PSD a transmis că nu va da un vot în alb proiectelor de lege propuse de Guvernul Bolojan.

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția Executivului. „Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

Mesajul transmis de Alexandru Nazare

După încheierea discuțiilor cu reprezentanții Fitch, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că România și-a reafirmat angajamentul de a continua consolidarea fiscală și de a respecta țintele asumate în fața partenerilor internaționali. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a precizat că menținerea calificativului recomandat investițiilor reprezintă o miză strategică pentru România, deoarece influențează costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea țării de a continua investițiile și reformele.

"Fitch Ratings: am deschis azi la Finanțe o nouă rundă de discuții tehnice cu agențiile internaționale de rating. Menținerea calificativului de investiții este obligatorie pentru România.

Am prezentat azi partenerilor de la Fitch rezultatele din prima parte a anului și direcția care continuă pentru România: consolidare fiscală, reforme și investiții.

Am reconfirmat că vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere. Miza menținerii ratingului de țară este una strategică pentru România. În contextul economic și geopolitic actual, acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. El influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil.

Tocmai de aceea, dialogul cu agențiile de rating și respectarea angajamentelor asumate sunt priorități esențiale în această perioadă".

Nicușor Dan, mesaj optimist de la Paris

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că în acest moment el nu crede că există vreun risc ca ratingul de țară al României să fie retrogradat la categoria „junk”. Șeful statului a spus că deși o componentă a evaluării este stabilitatea politică, câtă vreme există garanția „că nu ne abatem de la ținta de deficit” nu ar trebui să influențeze analiza agențiilor de rating. În acest context, Nicușor Dan a spus că România stă mai bine la reducerea deficitului bugetar decât a fost prognozat.

„Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Când o agenție de rating vine și te evaluează o componentă e stabilitatea politică. Atât timp cât există garanția că nu ne abatem de la ținta de deficit, pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin”, a spus Nicușor Dan.

Astfel, din semnalele transmise de Fitch la București, următoarele săptămâni ar putea fi decisive pentru adoptarea reformelor din PNRR, pentru respectarea țintei de deficit și pentru decizia privind ratingul de țară al României.