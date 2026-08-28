Oamenii care folosesc AI și rețelele sociale la cumpărături cheltuiesc cu aproape 50% mai mult

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Cumpărătorii care se folosesc de inteligenţa artificială, de motoarele de căutare şi de reţelele sociale pentru a-şi planifica achiziţiile ajung să scoată din buzunar cu aproape 50% mai mult decât cei care se bazează exclusiv pe motoarele de căutare. Aceasta este concluzia unei analize XTB România, făcută publică vineri, notează Agerpres.

„În goana după optimizarea resurselor, sugestiile din mediul digital, oferite de social media sau inteligenţa artificială sunt utilizate tot mai mult. Efectele sunt neaşteptate: cei care utilizează toate instrumentele noi puse la dispoziţie, incluzând AI, căutările pe Internet sau diferite reţele sociale, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare şi aproape dublu faţă de cei care se limitează la mediul offline”, afirmă Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

Astfel, creşterea vânzărilor ar putea pica bine pentru numeroşi retaileri. Evoluţiile bursiere sunt însă inegale.

„Pe bursa din Stockholm, acţiunile H&M au petrecut mare parte din anul acesta în teritoriu negativ şi, în pofida unor recuperări în a doua jumătate a verii, rămân cu 5,2% pe minus de la începutul anului, în sens contrar faţă de avansul de 16% al indicelui principal al bursei suedeze. Inditex, în Spania, a avut un an mai bun, dar avansul anual de 2,4% este sub cel de 13,7% al indicelui IBEX35 al bursei spaniole”, se precizează în document.

Peste ocean, tabloul nu arată mai bine. Acţiunile Macy's se situează cu 1,1% sub nivelul de la începutul anului, în vreme ce indicele S&P500 a urcat cu 12,7%. Nici gigantul Walmart nu stă mai bine, cu un declin de 9% în acest an. Target face notă discordantă, cu un salt puternic de 65% oferit acţionarilor – aici măsurile de redresare şi-au arătat roadele, prin profitabilitate în creştere şi planuri de dezvoltare atât în fizic, cât şi în online.

„Cu vânt în pânze înaintea începerii şcolii, dar şi o ştachetă înaltă a aşteptărilor, raportările financiare pot aduce volatilitate în creştere”, declară Cazacu.

Un alt câştigător al sezonului şcolar este A&F, arată analiza. Firma a raportat un profit mai mare cu 29% şi mizează pe un imbold din partea noului an de şcoală, iar acţiunile au reacţionat printr-un avans spectaculos de 35,7% miercuri.

Randamentul anual a trecut astfel pe plus după o singură şedinţă de tranzacţionare.

Nike, în schimb, trece printr-o perioadă grea. Scăderile acţiunilor s-au accentuat, atingând 39,3% în acest an, iar situaţia nu este una izolată, ci continuarea unui trend din ultimii ani care a măcinat peste trei sferturi din valoarea de piaţă a companiei. Pariul pe vânzările directe a lăsat locuri libere pe rafturile fizice şi digitale ale retailerilor şi a permis unor rivali precum Hoka (parte din Deckers) şi elveţienii de la On Holding să câştige cotă de piaţă.

„Cu toate acestea, nici aceşti competitori, nici rivalul Adidas nu au marcat creşteri ale acţiunilor anul acesta, într-un domeniu dificil cu stocuri acumulate anterior şi consumatori mai atenţi la cheltuieli”, punctează consultantul XTB România.

În Statele Unite, presiunile financiare au dus la un consum selectiv: mai puţine produse, alese cu grijă, în locul volumelor mari. Bugetul mediu pentru echiparea unui copil pentru şcoală rămâne aproape de cel de anul trecut, de 557 de dolari.

Datele Deloitte arată că 57% dintre americani se aşteaptă la o deteriorare a condiţiilor economice, iar scumpirea carburanţilor şi presiunea pe dobânzi alimentează pesimismul pe termen scurt şi mediu.

„Alegerile înaintea noului sezon şcolar vor fi dificile pentru părinţi, un balon de oxigen pentru producătorii de haine şi încălţăminte care ar putea, totuşi, să nu fie suficient pentru a acoperi decalajele pentru unii operatori din domeniu care au rămas mult în urma indicilor bursieri, şi o mare bucurie pentru copii”, conchid autorii analizei.

Grupul XTB este un furnizor internaţional de produse, servicii şi soluţii tehnologice destinate tranzacţionării şi investiţiilor.