Oamenii de afaceri americani se plâng de corupția din România. Departamentul de stat al SUA îndeamnă investitorii la „prudență”

Informațiile din raport sunt colectate de ambasadele și consulatele SUA din întreaga lume. Foto: Getty Images

Investitorii americani se plâng de corupția guvernamentală din Romania, dar și de cea din mediul de afaceri, potrivit unui raport publicat de Departamentul de Stat al SUA privind climatul investițional din România. Oamenii de afaceri americani au spus că se confruntă cel mai des cu corupția în serviciile vamale, atunci când au interacțiuni cu funcționarii municipal, dar și cu autoritățile financiare locale. În raport, potențialii investitori sunt îndemnați să acționeze cu „prudență” atunci când iau în considerare investiții în țara noastră.

În raportul privind climatul investițional întocmit de Departamentul de Stat al SUA este analizată deschiderea economiilor din 170 de țări față de investițiile străine. Informațiile sunt colectate de ambasadele și consulatele SUA din întreaga lume.

În ceea ce privește România, analiza nu este una îmbucurătoare. Departamentul de Stat al SUA concluzionează în raportul citat că deși țara noastră a înregistrat progrese semnificative în combaterea corupției, aceasta rămâne o provocare continuă.

„Climatul investițional din România rămâne unul mixt, iar potențialii investitori ar trebui să realizeze o analiză amănunțită înainte de a lua în considerare orice investiție. Raportul de țară al Comisiei Europene pentru România din 2024 a consemnat progrese în reducerea poverii de reglementare și a dimensiunii economiei subterane. Totuși, raportul a constatat și necesitatea de a aborda provocările legate de vulnerabilitățile macroeconomice, competitivitate și deficitul de forță de muncă și competențe”, se arată în raportul citat.

Corupția din administrația publică rămâne o problemă.

„Investitorii SUA s-au plâns de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale.

Potrivit Eurobarometrului din iulie 2024 privind atitudinea mediului de afaceri față de corupție, 94% dintre oamenii de afaceri români cred că în țara lor corupția este răspândită, procent mai mare decât media UE de 64%.

De asemenea, 59% dintre oamenii de afaceri români consideră că funcționarii publici favorizează membrii propriei familii sau prietenii. Eurobarometrul a mai raportat că principalele probleme întâmpinate în desfășurarea afacerilor sunt: schimbările frecvente ale legislației și politicilor (93%), nivelul taxelor (85%), complexitatea procedurilor administrative (82%) și corupția (71%)”, se arată în raport.

Raportul semnalează că lipsa de predictibilitate a Guvernului duce la modificări rapide ale politicilor și legislației, ceea ce conduce la un climat de afaceri imprevizibil, iar potențialii investitori ar trebui să acționeze cu prudență atunci când iau în considerare orice investiție în țara noastră.

„Consultările cu părțile interesate și evaluările de impact sunt necesare înainte de adoptarea legislației. Totuși, aceste cerințe au fost respectate inegal, iar entitățile publice, în general, nu efectuează evaluări de impact”, scrie în raportul citat.