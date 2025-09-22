Cele 17.000 de proiecte din PNRR vor fi monitorizate printr-un sistem de tip „semafor”. Pîslaru: „Vom începe cu trei culori”

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, care vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar sau tipul de intervenţie, a anunţat luni, ministrul de resort, Dragoş Pîslaru, la un eveniment de specialitate.

"Săptămâna aceasta este o săptămână cu suspans, nu numai pentru că avem o reformă de pe PNRR, un jalon suspendat - mă refer la Curtea Constituţională şi la pensiile speciale, pensiilor magistraţilor, care fac ca această săptămână să fie aşa, cu fiori pe şira spinării - ci şi pentru faptul că mai avem doar două memorandumuri care mai trebuie aprobate din lista memorandumurilor ca să putem închide complet lista de proiecte. Şi apoi se pune problema: o să avem lista, dar ce facem cu lista? Discutăm de circa 17.000 de proiecte, ca să aveţi o idee cu privire la universul PNRR, care vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar, tipul de intervenţie şi multe alte criterii. Vom introduce o raportare de date deschise, cu toate proiectele acestea", a menţionat Dragoş Pîslaru, la cea de-a XIII-a ediţie a Forumului Eurosfat 2025, organizat de Europuls - Centrul de Expertiză Europeană şi Universitatea din Bucureşti, potrivit Agerpres.

El consideră că aceste măsuri vor aduce transparenţă şi predictibilitate.

"Scoţi pe masă dacă eşti sau nu în PNRR, dacă finanţarea ta este prioritizată sau nu, acesta fiind un prim pas important pentru oricine doreşte să implementeze. În al doilea rând este predictibilitatea. Toate aceste proiecte vor avea un regim special de finanţare, astfel încât ele să poată fi accelerate, să poţi avea un credit de accelerare, să ştii că facturile se duc glonţ la Finanţe şi că sumele sunt rezervate. Al treilea lucru care este absolut fundamental, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pleacă de la o relaţie de încredere, însă vrea să aibă acces la această listă de proiecte, să se poată asigura ca proiectele se întâmplă la timp", a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, proiectele vor fi monitorizate printr-un sistem tip "semafor". "Vom începe cu trei culori, dar vom merge poate pe 20, 40, 60, 80, 100% stadiu de implementare, astfel încât să putem urmări proiectele în funcţie de acest lucru. Din 17.000 de proiecte, în fiecare zi, în fiecare săptămână, vom avea proiecte făcute", a explicat Pîslaru.

Totodată, el a subliniat că zi de zi sunt proiecte care se întâmplă.

"Am un mesaj care m-a bucurat foarte tare. Încă 20 de case au fost reabilitate pe RePowerEU în judeţul Botoşani. Sunt 20 de familii din zona de vulnerabilitate care au casele reabilitate, ba chiar 37 cu tot cu renovarea casei, panouri şi baterii, pe bani europeni. Este cea mai buna modalitate de a reduce factura la energie", a adăugat ministrul.