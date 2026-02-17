Peste un milion de persoane au plătit deja taxe majorate, statul a încasat 1,13 miliarde de lei. Cum își vor primi românii banii înapoi

Peste un milion de persoane au plătit deja taxe majorate. FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim

Antena 3 CNN a obţinut date exclusive de la Ghiseul.ro, iar acestea arată că peste un milion de români au plătit deja taxe majorate, iar statul a încasat 1,13 miliarde de lei. Coaliția anunță acum că un grup de lucru va fi creat pentru reducerea taxelor. Iar variantele care sunt analizate acum prevăd fie restituirea sumelor plătite în plus, fie compensarea lor prin scăderea impozitelor din 2027.

După dublarea sau chiar triplarea în unele cazuri ale impozitelor locale, Coaliția de guvernare a anunțat că vrea să găsească o modalitate prin care să scadă impozitele pentru unele categorii de oameni. Este mai exact vorba despre cei care locuiesc în clădiri mai vechi de 50 de ani și care până anul acesta aveau o reducere de 50% a impozitului dar care a fost eliminată, dar și pentru persoanele cu dizabilități.

Există mai multe variante pe masa Coaliției care va crea un grup de lucru care să vină cu soluțiile finale. Variantele de pe masă sunt: fie oamenii care au plătit impozite crescute și cu 300% să primească banii înapoi, sau sumele să fie scăzute la plata impozitelor din 2027.

Datele oficiale arată că un milion de români au plătit impozitele majorate până acum iar statul a încasat din aceste impozite 1,13 miliarde de lei.

S-a ajuns la această sumă pentru că unele impozite au fost triplate prin eliminarea facilităților. Deşi Guvernul a anunţat creşteri de 70% la impozitele locale, la care se adaugă rata inflaţiei pe anul trecut anterior, sunt români care au ajuns să plătească dublu sau chiar triplu. Şi asta pentru că Executivul nu doar că a majorat taxele locale, dar a schimbat şi formula de calcul şi a eliminat anumite scutiri şi facilităţi.

De exemplu, pentru un proprietar dintr-o clădire construită acum 50 de ani, pe lângă cei 75,6% majorare, s-au mai adăugat 50%, reducerea pe care o avea anul trecut. Aşa că majorarea în acest caz ajunge până la 125,6%. Iar cu cât proprietartea este situată mai central, într-o zonă mai bună a oraşului, sau într-un oraş mai mare, cu atât impozitul este mai mare anul acesta.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința liderilor Coaliției, că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi.

„Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a spus preşedintele PSD.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderii Coaliției au decis, luni, să formeze un grup de lucru care să decidă planul de scădere a taxelor, după ce majorarea acestora a provocat indignare la nivel național și a dus la proteste și greve în multe localități. Se ia în calcul reducerea taxelor pentru mai multe categorii sociale, dar și ca cei care au plătit deja sumele majorate să își poată lua banii înapoi.