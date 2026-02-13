Profesorul Dan Voiculescu, despre recesiunea tehnică: Examen de responsabilitate, competență și patriotism

1 minut de citit Publicat la 14:06 13 Feb 2026 Modificat la 14:06 13 Feb 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a scris vineri, pe blogul său personal, că „intrarea României în recesiune tehnică amenință grav stabilitatea macroeconomică, coeziunea socială și viitorul națiunii noastre”. El a mai spus că reprezintă un examen de responsabilitate, competență și patriotism.

„Intrarea României în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de contracție economică, amenință grav stabilitatea macroeconomică, coeziunea socială și viitorul națiunii noastre. Ultima perioadă de recesiune severă, în intervalul 2010–2011, determinată de abuzurile și incompetența regimului Băsescu, a generat crize profunde și o prăbușire a nivelului de trai.

Recesiunea tehnică indică o scădere a produsului intern brut și reflectă diminuarea consumului, a investițiilor și a activității industriale. Efectele se propagă rapid în piața muncii, în veniturile populației și în capacitatea statului de a susține cheltuielile publice”, a scris el.

El subliniază că „este un moment critic pentru români”.

„Este un moment critic pentru toți românii. Pentru a fi depășit cât mai repede și fără costuri sociale grave, trebuie îndeplinite trei condiții esențiale:

Competență macroeconomică la nivel decizional. Trebuie prevenite orice experimente nefericite. Responsabilitate la nivelul clasei politice! Susținere concretă pentru categoriile vulnerabile.

Nu mai e timp de răfuieli, de fugă de responsabilități, de blamarea adversarilor. În acest moment, România are nevoie de lideri competenți și patrioți. Gestionarea responsabilă și coordonată a acestei perioade este crucială pentru evitarea unor consecințe economice și sociale grave”, a sublinat el.

România a intrat în recesiune tehnică, o situație care definește scăderea Produsului Intern Brut (PIB-ul) al unei țări pentru două trimestre consecutive, comparativ cu trimestrul anterior. Recesiunea tehnică este diferită față de cea economică, deoarece se ia în calcul doar PIB-ul, nu și venitul personal al populației, ocuparea forței de muncă, producția industrială și volumul vânzărilor angro și cu amănuntul.