Proiect de lege: Primăria Capitalei ia în calcul o taxă pentru mașinile din afara Bucureștiului. Cât ar urma să plătească șoferii

Măsura are ca scop reducerea traficului / Sursa foto: Getty Images

Primăria Capitalei ar putea introduce o taxă de circulație pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov. Proiectul urmează să fie dezbătut din nou în Consiliul General al Municipiului București, având ca scop reducerea traficului și creșterea veniturilor la bugetul local.

Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat luni, la Antena 3 CNN, că măsura ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia.

Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București.

Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu.

Măsura ar urma să contribuie la fluidizarea traficului

Potrivit acestuia, măsura ar urma să încurajeze utilizarea parcărilor de tip park & ride și transportul public, contribuind la fluidizarea traficului.

„Avem o a doua categorie de persoane, cei care vin pentru o zi, două în București, pentru a-și rezolva anumite probleme și acolo vrem să-i descurajăm și vrem să-i convingem să lase mașina într-un park&ride, avem avem și cel puțin două parcări publice și cred că această măsură va antrena și investiții private în altele, să-i convingem să își lase mașina și să folosească transportul în comun din București.

Și avem a treia categorie de persoane, cred că este cea mai mare. Sunt cei care locuiesc în București, nu au mașina trecută pe București din diverse motive, pentru că unul dintre motive este că asigurările sunt mai ieftine atunci când nu ai număr de București sau de Ilfov. Dintr-un motiv de calcul al asigurării, ei preferă să-și țină mașinile în altă parte pentru a plăti mai puțin, pentru că în București e o rată mai mare de daune și atunci aceste daune se împart la numărul celor la numărul celor care au mașină înmatriculată în București.

E cumva incorect și vrem să-i convingem pe o parte dintre aceștia să își pună mașinile pe București să plătească și impozit la bugetul local din București, acolo unde, în fapt, aceștia folosesc mașina și locuiesc și să și împartă costul real la asigurare cu cei care avem mașini înmatriculate în București.

Toate aceste lucruri vor scădea din traficul din București. Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”, a mai declarat Cristian Popescu, consilier general din partea Partidului Social Democrat.

Cât ar costa taxa pentru circulația în București, pentru șoferii din alte orașe

1 zi - 3,5 euro

- 3,5 euro 7 zile - 6 euro

- 6 euro 30 de zile - 9,5 euro

- 9,5 euro 12 luni - 50 de euro

Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General.