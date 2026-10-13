Renault amenință că va reduce masiv producția de mașini în Europa dacă UE nu relaxează regulile privind emisiile

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Foto: Getty Images

Renault va reduce producția în Europa cu aproximativ 300.000 de mașini, dacă Uniunea Europeană nu relaxează regulile privind reducerea emisiilor de CO2, a amenințat directorul general al companiei, Francois Provost, în marja Salonului Auto de la Paris. Provost a atras atenția asupra competiției acerbe din China și a avertizat că un război comercial cu Beijingul este imiment.

Producătorii auto din Europa cer relaxarea obiectivelor privind reducerea emisiilor de CO2 stabilite pentru 2030 şi 2035.

„Dacă nu avem flexibilitate pentru 2030, peste un an va trebui să propun Consiliului de Administraţie reducerea producţiei cu 300.000 de unităţi în Europa. Credeţi că va fi bine pentru Europa? Aşadar, da, sunt îngrijorat”, a declarat François Provost în marja la Salonului Auto de la Paris, potrivit Reuters.

Emisii zero până în 2035

Uniunea Europeană a anunțat, în decembrie 2025, că producătorii auto nu vor mai fi obligați să treacă la vehicule complet electrice până în 2035, o măsură emblematică a „Pactului verde”, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.



Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiţia îndeplinirii mai multor condiţii, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilităţi, a clarificat Comisia Europeană.



Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii din decembrie a executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%.



Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase utilizând oţel cu conţinut scăzut de carbon fabricat în UE şi combustibili sintetici pentru vehicule electrice sau biocombustibili nealimentari, cum ar fi deşeurile agricole şi uleiul de gătit uzat.



Planul Comisiei oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% faţă de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

Piața europeană, inundată de mașini din China

Conform EFE, Provost a atras atenţia asupra concurenţei acerbe din partea Chinei - estimând că gigantul asiatic este cu 30% până la 40% mai competitiv decât Europa - şi a remarcat modul în care cota sa de piaţă a crescut vertiginos, de la 4% la 13%, într-un interval scurt de timp.



„Spun acest lucru de doi ani, deoarece, în mod evident, dacă nu se ajunge la un acord (între China şi UE), va izbucni un război comercial. Însă cred că Europa nu va avea oricum altă alegere: impactul social va fi atât de mare încât, la un moment dat, Europa va fi nevoită să reacţioneze”, a declarat el.



„Nu este vorba despre un acord pentru închiderea frontierelor, ci mai degrabă despre a face ceea ce China a realizat atât de eficient în urmă cu 30 de ani", a adăugat el.

China avea ambiţii industriale, iar condiţiile erau următoarele: „Nu, nu puteţi să aduceţi vehicule din import; trebuie să produceţi aici, să vă bazaţi pe furnizori locali şi pe lanţul valoric şi să contribuiţi cu tehnologie”.

Iar aceasta este exact „abordarea pe care trebuie să o adoptăm şi noi astăzi”, a mai spus şeful Renault.

Comisia Europeană a confirmat că Uniunea Europeană va limita numărul de vehicule hibride electrice importate din China la 350.000 de mașini pe an. Plafonul de va aplica și companiilor europene care fabrică mașini în China.