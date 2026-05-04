Rezervele valutare ale BNR au scăzut în ultima lună cu peste 2,1 miliarde de euro

1 minut de citit Publicat la 18:37 04 Mai 2026 Modificat la 18:52 04 Mai 2026

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 au fost de 78,007 miliarde euro. Sursa foto: Getty Images

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în aprilie cu peste 2,1 miliarde de euro, până la 64,836 miliarde euro, de la 67,032 miliarde euro la finalul lunii martie, potrivit datelor publicate luni de BNR, citate de Agerpres.

În cursul lunii au avut loc intrări de 1,8 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

De asemenea au avut loc ieșiri de 3,996 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută precum și plăți din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 13,171 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 au fost de 78,007 miliarde euro, față de 80,278 miliarde euro la 31 martie 2026.

Plățile scadente în luna mai 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 1,417 miliarde euro.

Informațiile publicate de BNR vin în contextul în care euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro. Deprecierea monedei naționale are loc cu o zi înainte de moțiune.

Pentru români, un euro mai scump poate însemna costuri mai mari pentru ratele în valută, chirii, vacanțe, produse importate și unele facturi. De asemenea, firmele care cumpără marfă din străinătate pot avea costuri suplimentare, iar aceste costuri se pot vedea ulterior în prețurile finale.