România estimează o absorbție de peste 90% din granturile Peste 90% NRR și peste 95% din împrumuturi. Ce spune Ministerul Investițiilor

Alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro granturi şi 6,54 de miliarde de euro împrumuturi / Foto: Getty Images

Rezultatele finale referitoare la implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană (CE) a Cererii de Plată (CP) numărul 6, a anunţat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat transmis, luni, Agerpres.

Potrivit instituţiei, aceasta va fi cererea de plată finală şi va cuprinde informaţiile pe care coordonatorii de reforme şi investiţii trebuie să le raporteze până la data de 15 septembrie 2026.

„În baza informaţiilor ce vor fi raportate de către coordonatorii de reforme şi investiţii în cadrul acestui proces, MIPE va putea actualiza Tabloul de bord PNRR disponibil pe site-ul instituţiei.

În acest context, subliniem faptul că datele din Tabloul de bord reflectă situaţia implementării proiectelor din PNRR aşa cum rezultă din raportările CRI aferente semestrului I 2026. În prezent, instituţiile implicate în coordonarea şi implementarea PNRR îşi concentrează eforturile în direcţia finalizării procedurilor administrative aferente închiderii CP nr. 5 şi depunerii CP nr. 6.

Acest efort implică parcurgerea mai multor etape administrative, iar rezultatele finale cu privire la nivelul de implementare al fiecărui proiect vor putea fi identificate doar la finalul acestui proces. Tabloul de bord PNRR este un instrument dezvoltat de MIPE pentru a asigura transparenţa informaţiilor privind implementarea Planului”, precizează MIPE.

Conform informaţiilor preliminare puse la dispoziţie de către coordonatorii de reforme şi investiţii, gradul de absorbţie a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant, respectiv la peste 95% pentru componenta de împrumut.

Alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro granturi şi 6,54 de miliarde de euro împrumuturi, în conformitate cu ultima renegociere cu serviciile CE din luna august 2026.

Totodată, MIPE menţionează că PNRR este implementat de către 20 coordonatori de reforme şi de investiţii (ministere şi alte autorităţi publice centrale), iar ministerul de resort coordonează la nivel naţional implementarea Planului.