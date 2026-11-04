România vrea să transforme Marea Neagră într-o sursă uriașă de energie eoliană. Trei perimetre offshore ar putea produce 3.100 MW

2 minute de citit Publicat la 13:18 04 Noi 2026 Modificat la 13:19 04 Noi 2026

Turbine eoliene offshore. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Programul de guvernare are în vedere concesionarea a trei perimetre pentru dezvoltarea de proiecte de producţie a energiei electrice offshore, iar pentru investitor două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu, respectiv condiţiile concesiunii şi posibilitatea de a transporta la ţărm energia produsă, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, pentru Agerpres.

"Prin Hotărârea Guvernului nr. 664/2026 a fost aprobată lista perimetrelor care pot fi concesionate, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 688/2026 au fost aprobate normele pentru concesionare, redevenţele şi taxele.

Programul de guvernare are în vedere trei perimetre, cu un potenţial de aproximativ 3.100 MW. Drumul de la desemnarea unui perimetru la producţie trece prin atribuirea concesiunii, măsurători de vânt şi studii ale fundului mării, evaluarea impactului asupra mediului, proiectarea racordării şi decizia de investiţie.

Pentru investitor, două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu: condiţiile concesiunii şi posibilitatea de a transporta la ţărm energia produsă. Data unei proceduri sau a primei producţii trebuie raportată la calendarul oficial al fiecărei etape", a explicat Chisăliţă.

Planul de Dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport

Ministrul a vorbit şi despre Planul de Dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035, elaborat de Transelectrica şi aprobat de ANRE, subliniind că acesta prevede investiţii de peste 12 miliarde de lei, care includ 117 lucrări, dintre care 25 de obiective noi.

"Programul vizează modernizarea liniilor şi staţiilor electrice existente, dezvoltarea reţelei de 400 kV, creşterea capacităţii de transport şi interconexiune, precum şi digitalizarea infrastructurii. Investiţiile urmăresc consolidarea siguranţei şi flexibilităţii Sistemului Electroenergetic Naţional, facilitarea integrării noilor capacităţi de producţie şi stocare, în special din surse regenerabile, şi asigurarea transportului energiei electrice în condiţii de siguranţă şi fiabilitate", a precizat ministrul Energiei.

Referitor la stadiul discuţiilor cu Comisia Europeana pentru menţinerea în funcţiune a grupurile energetice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, Dumitru Chisăliţă a menţionat că argumentul pe care îl susţin autorităţile din România este necesarul de putere disponibilă la orele de vârf, până când capacităţile care le pot înlocui intră efectiv în funcţiune.

"Comisia Europeană a deschis la 27 februarie evaluarea aprofundată a modificărilor propuse de România pentru planul de restructurare. Programul de iarnă aprobat pe 30 octombrie prevede continuarea demersurilor pentru menţinerea în exploatare comercială a patru grupuri pe lignit, trei la Rovinari şi unul la Turceni.

Argumentul pe care îl susţinem este necesarul de putere disponibilă la orele de vârf, până când capacităţile care le pot înlocui intră efectiv în funcţiune.

În lipsa unei decizii favorabile, planificarea trebuie să respecte condiţiile autorizate. Pentru siguranţa sistemului, soluţia se construieşte împreună cu operatorul de transport din capacităţile disponibile legal şi tehnic, rezervele de sistem, flexibilitatea consumului şi schimburile transfrontaliere. Contribuţia fiecărei resurse trebuie evaluată în condiţii reale de iarnă", a transmis ministrul Energiei.