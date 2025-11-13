Românii îşi rezervă de pe acum porcii pentru Crăciun, de teama celor mai scumpe sărbători. Cât costă un kilogram de carne

1 minut de citit Publicat la 23:38 13 Noi 2025 Modificat la 23:38 13 Noi 2025

Dacă anul trecut kilogramul de porc în viu se vindea cu 15 lei, acum, în unele zone, ajunge până la 18 lei. FOTO: Hepta

Într-un an extrem de dificil din punct de vedere financiar se anunţă sărbători cel puţin la fel de grele. Sunt români care au început deja să se intereseze de carne de porc, astfel încât să respecte cât de cât tradiţiile.

La micii crescători se observă deja un fenomen: cumpărătorii plătesc deja porcul parţial sau dau un avans pentru a-şi securiza preţul, de frica scumpirilor de dinaintea Crăciunului, şi pentru a-şi mai eşalona din cheltuieli. Dacă anul trecut kilogramul de porc în viu se vindea cu 15 lei, acum, în unele zone, ajunge până la 18 lei.

Tradiţiile de sărbători anul acesta vor fi respectate cu greu de români. Micii crescători de porci au început deja să primească plăți în avans pentru porci. Cumpărătorii vor să fie siguri că nu vor creşte preţurile în preajma sărbătorilor. Unii împart cheltuiala cu apropiaţii, pentru a mai economisi.

“Este posibil ca oamenii să se orienteze și în această direcție și să găsească un prieten cu care să să înțeleagă și să zică hai să mergem împreună să cumpărăm un porc.

Își gândește fiecare ce cheltuieli va face de sărbători și într-un an ca ăsta vor să se asigure. Poate e și o chestiune de negociere, da, îl antamez acuma ne înțelegem acuma la un preț și după aceea batem cuie, nu mai ne trezim că după aceea modifici prețul”, a declarat Ioan Ladoși, președinte APCPR.

Deja, carnea este în topul scumpirilor la produsele alimentare.

Potrivit datelor de la Insititul Național de Statistică, cel mai mult, față de anul trecut, plătim pe carnea de vită – cu peste 10 procente mai scumpă. Carnea de porc s-a scumpit cu 5%, iar cea de pui cu aproape 9%. Și prețul peștelui este cu 8% mai mare față de anul trecut.

“Noi depindem la carnea de porc foarte mult de Spania și Germania, care sunt marii producători. Noi importăm 80% din carnea de porc și producem în România 20%.

Oamenii își cumpără chiar și carnea de porc, dacă o găsesc la o ofertă cu două- trei săptămâni sau cu o lună înainte de de Crăciun. O cumpără și o congelează”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte ANCMMR .

Cel mai mult s-ar putea scumpi, însă, pe final de an, carnea de pui şi ouăle. Gripa aviară face ţările din Vest să apeleze la importuri din ţara noastră, aşa că fermierii preferă să trimită în străinătate, la preţuri mult mai mari.