Scandal uriaș privind manipularea dobânzilor. Senator ALDE: „Băncile se împrumută între ele la o dobândă sub 2%. De ce ROBORUL apare peste 3%? Încă nu am primit răspuns”

Indicele ROBOR, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la creditele în lei, a depăşit 3%.

Miercuri, 23 ianuarie 2019, ROBOR la 3 luni este 3,03%, cea mai mare valoare de la începutul anului.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a fost chemat la audieri în parlament pe tema ROBOR, în contextul în care în ultimele zile au apărut acuzaţii că modalitatea de clcul a indicelui ar fi trucată.

Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, acuză că ROBOR este manipulat printr-o înţelegere între băncile comerciale, cu ştiinţa şi implicarea Băncii Naţionale.

Guvernul a impus de la începutul anului aşa-numita „taxă pe lăcomie” aplicată băncilor în funcţie de nivelul ROBOR. Şi, în acest context izbucneşte un nou scandal. 18 dintre cele mai mari bănci din lume au fost date în judecată, în Statele Unite, pentru manipularea dobânzilor de referinţă.

Este vorba despre indicele LIBOR, care ar fi fost ţinut artificial la valori reduse, în detrimentul investitorilor. Sunt vizate de acuzaţii şi instituţiile care ar fi trebuit să supervizeze aceste operaţiuni în Statele Unite.

Scandalul aminteşte de celebrul caz din anii 2.000 din Europa. Opt instituţii bancare uriaşe, unele dintre ele acuzate acum şi în procesul din SUA, au fost amendate cu peste un miliard de euro pentru astfel de practici.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a vorbit miercuri, la Antena 3, despre acest caz, dar şi despre evoluţia Robor.

„Faptul că roborul crește, în momentul acesta nu mai miră pe nimeni. Este strategia BNR acum. E una evidentă de a nu lăsa băncile să ducă roborul acolo unde este el în piață reală.

Băncile se împrumută între ele la o dobândă sub 2%. De ce roborul apare peste 3%? E o întrebare pe care eu am pus-o și la care încă nu am primit un răspuns.

Amenzile usturătoare pe care le-au primit în 2013 acele bănci. Să știți că în același an, în România, Consiliul Concurenței închide pe șest investigația începută în 2008.

Marți, 29 ianuarie, l-am invitat la Comisia Senatului pe guvernatorul BNR, pentru că avem de discutat multe lucruri”, a spus Daniel Zamfir, miercuri, la Antena 3.