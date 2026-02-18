Șeful BNR anunță că „există pericolul crizei în industrii cheie”. Mugur Isărescu: „Urmează două luni grele pentru economie”

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Sursa foto: Agerpres Foto

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a avertizat miercuri asupra riscului apariției unor dificultăți în industrii-cheie, pe fondul restrângerii cererii interne, efect al măsurilor de consolidare fiscală și al contextului economic general. Acesta a prezentat noul Raport trimestrial asupra inflației.

„Există pericolul unei crize în industrii cheie, din cauza restrângerii cererii. Sperăm să depășim această perioadă”, a declarat Isărescu.

El a arătat că lunile februarie și martie se anunță dificile pentru economie, în special pentru sectorul HoReCa, unul dintre cele mai sensibile la scăderea consumului.

Mesajul guvernatorului vine în contextul unei perioade de ajustări economice, în care autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele bugetare fără a împinge economia într-o recesiune severă.

Șeful BNR a mai declarat că reluarea discuțiilor privind aderarea României la zona euro este condiționată în primul rând de reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB.

„Când ajungem cu deficitul la 3%, se poate începe discuția”, a afirmat Isărescu, precizând că, în opinia sa, un orizont realist pentru reluarea concretă a demersurilor ar putea fi în aproximativ cinci ani. „Probabil în cinci ani putem începe discuția legată de intrarea în zona euro”, a spus guvernatorul.

Isărescu: „Economia funcționează și psihologic. Mergem pe gheață subțire, dar sperăm să reușim”

Guvernatorul Banca Națională a României, Mugur Isărescu, a declarat că, dincolo de indicatorii economici, percepția și discursul public joacă un rol esențial în evoluția economiei.

„Economia funcționează și psihologic. Dacă tot vorbim în cuvinte tari – prăbușiri și altele – lucrurile pot fi amplificate. Noi încercăm să fim pozitivi, să calmăm mesajele alarmiste”, a afirmat guvernatorul.

Isărescu a confirmat că România traversează o recesiune tehnică, însă a subliniat că a fost evitată o recesiune anuală. „Să fac o paranteză răutăcioasă: peste tot în lume se revizuiește PIB-ul, se mai poate și la noi. Încă o dată, am evitat recesiunea anuală”, a spus el.

Guvernatorul și-a exprimat speranța că, prin actuala abordare și prin menținerea investițiilor publice – pe care le consideră principalul motor de creștere în acest context – economia va reuși să rămână pe o traiectorie stabilă și în acest an.

„Sperăm ca prin această abordare și în baza investițiilor publice, singurele care dau creștere în acest moment, să reușim și anul acesta. Este o situație fragilă. Mergem pe gheață subțire. Sperăm să reușim”, a concluzionat Mugur Isărescu.