Sondaj: Patru din zece români își vor reduce bugetul de ,,Black Friday’’, iar două din zece persoane nu vor cumpăra nimic

Patru din zece ronâni au în plan să cheltuie cel mult 700 de lei, iar alţi doi din zece cred că vor aloca până la 1.500 de lei pentru produsele pe care aşteaptă să le cumpere la reduceriile de "Black Friday". Foto:Hepta

Patru din zece români, mai exact 41% își vor reduce bugetul pe care l-au alocat pentru ofertele de ,,Black Friday’’, în timp ce două din zece persoane nu vor să cumpere nimic, relatează rezultatele unui sondaj de specialitate ce a fost postat vineri, informează Agerpres.

Conform datelor centralizate de tbi bank în acest an doar 15% dintre români au declarat că vor cheltui mai mult de ,,Black Friday’’ faţă de bugetul pe care l-au alocat în 2024.

Pe de altă parte, 22% dintre respondenţi spun că nu vor cumpăra nimic în ziua reducerilor de Black Friday, iar aproape 44% încearcă să-l menţină la acelaşi nivel ca anul trecut și vor să profite de reducerile la produsele de care au nevoie. Într-o pondere de 41% din totalul celor chestionaţi, aceştia susţin că vor reduce bugetul pentru cumpărături cu ocazia evenimentului cu cele mai importante reduceri din an în multe situații chiar mai mult de jumătate.

La nivel general, patru din zece ronâni au în plan să cheltuie cel mult 700 de lei, iar alţi doi din zece cred că vor aloca până la 1.500 de lei pentru produsele pe care aşteaptă să le cumpere la reduceriile de "Black Friday", în timp ce doar 11% cred că vor cheltui mai mult de 2.000 de lei.

În acest context, peste jumătate din respondenții chestionarului 56% au afirmat că vor folosi bani din economiile personale pentru aceste cumpărături, iar 26% că vor folosi doar banii din salariul lunii octombrie. Un procent de 12% se bazează pe o soluţie de finanţare pentru a acoperi costurile.

Referitor la modalitate de achitare a produselor ce urmează a fi achiziţionate plata în plata rate fără dobândă reprezintă cea mai atractivă variantă pentru 47% dintre cei care ar vrea să cumpere ceva, dar nu au toţi banii, în timp ce 37% spun că vor face achiziţii doar dacă au toată suma necesară.

De asemenea, peste 44% dintre respondenţi declară că sunt interesaţi în special de electrocasnice mai mult de 40% dintre respondenți spun că vor urmări şi reducerile de la electronice, iar 29,4% au în vizor şi gama de produse IT. Aproape trei sferturi dintre români 72% susţin că vor să cumpere produse de care au nevoie personal sau în casă, în timp ce 32,3% ar vrea să cumpere şi cadouri de Crăciun.

În opinia a peste 53% din totalul celor chestionaţi cred că reducerile din acest an vor fi mai mici decât în ediţia de anul trecut, mai ales în contextul creşterii TVA. Totodată, 32,2% sunt de părere că acestea vor fi la fel.

În ceea ce priveşte modul în care sunt alese produsele, aproape 41% spun că se uită la cel mai mic preţ pentru produsele de care au nevoie, 30% cumpără doar dacă preţul este la nivelul dorit, iar 22,2% fac achiziţia doar dacă reducerea este una substanţială.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achiziţiile de "Black Friday" şi de Crăciun şi a fost desfăşurat în octombrie 2025, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.011 utilizatori de internet din România. Mai mult de jumătate 53% dintre participanţi sunt de sex masculin, iar peste 30% dintre respondenţi lucrează în sectorul de stat.