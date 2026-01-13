Teama că nu le mai ajung banii îi face pe români să-și caute un al doilea loc de muncă. Care sunt cele mai căutate joburi

19% dintre pensionarii cu vârste peste 60 de ani își caută un loc de muncă. Foto: Getty Images

La început de 2026, tot mai mulți români se tem că banii pe care îi câștigă nu le vor mai ajunge pentru a-și acoperi cheltuielile lunare. Un român din trei ia în calcul să obțină un venit suplimentar în acest an, pe fondul creșterii impozitelor, scumpirii alimentelor și utilităților și al presiunilor asupra bugetelor familiale, arată datele unei platforme de recrutare, relatează Agerpres. Muncile ocazionale și activitățile flexibile, care pot fi realizate în afara orelor de program de la locul de muncă, sunt cele mai căutate.

„În mod tradiţional, începutul de an vine cu rezoluţii şi speranţe de mai bine. În 2026, începutul de an este marcat de calcule şi îngrijorări: facturi mai mari, alimente de bază mai scumpe, grija creditelor bancare, cheltuieli suplimentare pentru copii, iar pentru seniori, costuri medicale tot mai greu de anticipat şi suportat”, se menţionează în studiul realizat de platforma DeLucru.ro



În acest context, munca ocazională - în retail, curăţenie, construcţii, reparaţii sau gospodării rurale - nu mai este o soluţie „de avarie”, ci o normalitate pentru tot mai multe categorii de români, precizează sursa citată.



„Am observat o creştere a numărului de căutări, dar şi de publicări de anunţuri verificate pe website-ul DeLucru.ro. În intervalul 31 decembrie - 9 ianuarie am depăşit pragul de 75.655 de conturi pe DeLucru.ro, cu o accelerare vizibilă în perioada 31 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026. Pe DeLucru.ro avem cu 235% mai mulţi utilizatori noi, cu 219% mai mulţi utilizatori activi, 111 anunţuri noi/zi (o creştere de 382%), iar rata de înregistrare este cu 256% mai mare. De asemenea, am observat că au fost peste 15.000 de afişări de pagini într-o săptămână şi o durată medie a sesiunii de aproximativ 3 minute”, a declarat Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro, citat în comunicat.

Datele scot în evidență că „piaţa muncii se fragmentează în proiecte scurte, ore suplimentare şi colaborări punctuale, iar oamenii îşi diversifică sursele de venit cu aceeaşi logică cu care companiile îşi diversifică portofoliile, astfel încât să scape de grija zilei de mâine”.

Tinerii necalificați și pensionarii au nevoie de venituri suplimentare

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare sunt tinerii necalificaţi (16-25 ani), care reprezintă 21% din total.

„Caută de lucru pentru a câştiga bani de buzunar, dar şi pentru a căpăta experienţă. Caută activităţi care nu necesită calificare sau experienţă prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curăţenie, ajutor în construcţii, zilier în gospodării”, se menţionează în comunicat.



O altă categorie sunt pensionarii activi, în vârstă de peste 60 de ani, cu o pondere de 19%. „Caută activităţi flexibile, predictibile şi aproape de casă: mici reparaţii, îngrijire curţi/grădini, supraveghere, curăţenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar şi facturile la utilităţi”, se mai precizează în document.



Pe de altă parte, angajaţi care caută lucru suplimentar cu vârste între 25 şi 55 ani reprezintă 22% din total. Aceştia sunt „oameni cu job stabil care lucrează şi în timpul liber: curăţenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii”.



O altă categorie menţionată sunt mamele care lucrează de acasă, cu vârste între 20 şi 45 ani (18%). „Acestea îşi caută proiecte la distanţă şi activităţi care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii şi de treburile casnice”, se arată în comunicat.

Cele mai căutate joburi

Conform studiului, în topul celor mai căutate activităţi care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar sunt:

lucrător comercial/retail - 14%;

curăţenie (case/scări/spaţii) - 13%;

zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse) - 12%;

lucrător în construcţii (zugrăveli, finisaje, reparaţii): 11%;

cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier) - 10%;

instalator - 9%;

electrician - 8%;

sudor - 5%;

altele (transport, producţie, îngrijire, depozit, diverse) - 18%;



Printre îngrijorările românilor şi motivele pentru care îşi caută de lucru sunt: impozite şi taxe percepute în creştere pentru 71% dintre aceştia, teama că îşi vor pierde locurile de muncă/scăderea veniturilor (64%), senzaţia că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale şi mâncare: 59%, iar pentru pensionari teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente (53%).



Datele integrate în analiza de faţă sunt culese din platformă, iar suplimentar a fost administrat un chestionar. Au fost utilizaţi indicatori precum: conturile, publicările, căutările, sesiunile.