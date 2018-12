Tot ce trebuie sa stii despre colectia de genti dama de la Giesswein (P)

Povestea gentilor a inceput, intai de toate ca un trend, insa s-a transformat usor intr-o necesitate pentru orice reprezentanta a sexului feminin. Cu cat este mai incapatoare, cu atat isi castiga aprecierea pentru caracterul practic ce il asigura. Indiferent de tendintele care dicteaza stilul ei, ea va ramane mereu accesoriul de baza ce completeaza orice tinuta, reprezentand o reflectie a feminitatii, a personalitatii si arata intr-o maniera directa bunul gust si starea celei care o poarta.

Calitatea materialului din care este confectionata o geanta dama, precum si modul in care este lucrata ilustreaza nenumarate aspecte legate de femeia care o poarta. Alegerea unei posete ieftine devine vizibila chiar dupa primele purtari, schimbandu-si forma, decolorandu-se, cojindu-se si chiar incepand sa se descoase. O geanta neadecvata nu doar ca va ruina aspectul unei tinute, dar va si produce o stare de disconfort.

Intr-o alternativa noua si inedita pe piata din Romania, firma de origine austriaca Giesswein lanseaza o colectie deosebita de posete realizate dintr-un material unic prin caracteristicile sale - lana merino. Colectia se remarca printr-o diversitate cromatica care pune accentul pe simplitate, eleganta si siguranta, garantand completarea cu succes a oricarei tinute casual, sport sau business.

Estetica ireprosabila a gentilor Giesswein

Stilul inovator oferit de brandul Giesswein nu se limiteaza doar la calitatea materialului si la tehnica de prelucrare care respecta cele mai inalte standarde, ci si la aspectul deosebit pe care il afiseaza. Cu o imagine deosebita care se desprinde de tiparele obisnuite intalnite in magazinele de moda, acestea reusesc sa impleteasca cu succes estetica desavarsita cu rezistenta si confortul maximizat pe care ar trebui sa le intalnim la orice poseta de calitate.

Versatilitatea constituie una din caracteristicile principale ale gentilor Giesswein, in sensul ca desi aduc o nota puternica de eleganta prin simplitatea si rafinamentul lor, se adapteaza excelent si tinutelor lejere sau iesirilor la cumparaturi. Orice femeie este dependenta de o poseta larga si incapatoare pentru ca ea este cea care ii asigura intregul arsenal cu ajutorul caruia sa poate naviga prin jungla urbana. De la micutele truse de machiaj, pana la cabluri pentru telefon si chiar laptop-uri, geanta este cea care tine totul ascuns, dar la indemana posesoarei.

Colectia de genti Giesswein pune accentul si pe diversitate, in special pe cea cromatica, punctand culorile cele mai adecvate pentru o poseta pe care iti doresti sa o combini cat mai multor tinute.

Geanta Olivia bej natur

O nuanta care se afla la limita dintre cald si rece si care nu impune prea multe reguli stilistice in ceea ce priveste asortarea ei, acest model face parte din alegerile preferate ale publicului feminin. Cu toate ca prezinta un ton deschis, vulnerabil la murdarie si pete, calitatea materialului ce are la baza lana merino reuseste sa treaca cu succes testul timpului din toate punctele de vedere, tinand la distanta instalarea oricaror urme neplacute.

Geanta Octavia visiniu

Cu o capacitate mai larga pe orizontala din punct de vedere a dimensiunilor, gentile Octavia sunt cele mai practice atunci cand vorbim de mersul la shopping sau de iesirea cu cel mic pentru care trebuie sa purtam cu noi toate obiectele de care are el nevoie. Stridenta cromatica reuseste sa aduca o nota importanta de culoare care se remarca cu succes chiar si in cel mai monoton outfit. Cu putina deschidere catre tendintele actuale, vei reusi sa obtii niste combinatii inedite daca o vei asorta corect.

Geanta Olivia negru

Clasicul negru ramane optiunea ideala pentru cele care mizeaza pe atemporalitate si eleganta. Adecvate oricarei iesiri, indiferent de stil, mai cu seama celor office, aceste genti sugereaza bun gust si distinctie.

Calitatea posetelor Giesswein

Lana merino, materialul din care aceasta colectie de posete este realizata este cea care asigura principalele avantaje in vederea unui confort sporit. Nu va retine niciun miros neplacut, respingand umiditatea si creeaza un flux de aer cu ajutorul caruia, materialul devine unul elastic, respira adecvat si nu numai. Acestea sunt netede, conferind o placere la atingere si foarte confortabile si practice atunci cand sunt purtate. Baretele care vin in completarea acestor genti permit purtarea lor, atat in mana, cat si pe umar.

Pentru a fi cat mai utile oricarei doamne sau domnisoare, ele sunt prevazute si cu un buzunar cu fermoar la interior, iar inchiderea gentii se face cu ajutorul unei capse robuste.

Acceseaza magazinul online giessweinromania.ro pentru a descoperi mai multe modele unice prin combinatia de stil, originalitate si inventivitate. Aspectul acestor genti este completat perfect prin proprietatile lanei merino care fac ca orice geanta din aceasta colectie sa fie deopotriva de calitate, simpla de purtat si aspectuoasa.