Cât costă o călătorie cu metroul în alte capitale din Europa. Orașul cu cel mai ieftin transport în comun

2 minute de citit Publicat la 07:30 29 Apr 2026 Modificat la 07:39 29 Apr 2026

Metroul din Kiev. Imagine cu caracter ilustrativ. Sura foto: Getty Images

În contextul discuțiilor recente privind scumpirea călătoriei cu metroul în București – majorare care ar fi trebuit să ducă tariful la 7 lei, dar care a fost amânată marți – tot mai mulți români se întreabă cât costă o călătorie cu metroul în Europa și cum se compară Capitala cu alte orașe europene.

Capitala europeană cu cel mai ieftin transport în comun

Cel mai mic tarif pentru o călătorie cu metroul într-o capitală din Europa se regăsește în Kiev, unde o călătorie costă sub 0,2 euro, iar sistemul permite transferuri nelimitate în interiorul rețelei.

În Uniunea Europeană, cele mai mici prețuri sunt în Sofia (aproximativ 0,82 euro pentru 30 de minute, cu transferuri incluse), dar și în Varșovia (circa 1,02 euro pentru 75 de minute) sau Budapesta (aproximativ 1,15 euro pentru o călătorie cu metroul, fără integrare cu transportul de suprafață).

Orașele din Europa cu cele mai mari prețuri

Cele mai ridicate costuri se regăsesc în Londra, unde o călătorie costă între 3 și 3,8 euro în zonele uzuale, însă prețul final depinde de distanță, zone și interval orar. Sistemul „pay as you go” calculează automat costul, iar pentru trasee mai lungi, acesta poate urca semnificativ. În schimb, biletul oferă acces la întregul sistem de transport urban.

În Berlin, o călătorie poate ajunge la 3,5 – 4,5 euro pe distanțe mai lungi, dar include metrou, tren urban, tramvai și autobuz, în funcție de zonele tarifare.

Tarife ridicate se regăsesc și în Oslo (3,8 – 4 euro), Copenhaga (aproximativ 3,2 euro pentru două zone) sau Paris (circa 2,55 euro, cu acces integrat la metrou, RER, autobuz și tramvai).

În Viena, o călătorie costă aproximativ 2,4 euro, iar în Amsterdam, prețul variază între 2 și 3,5 euro, în funcție de distanță, în sistem similar celui din Londra.

Unde se va situa România dacă se scumpește cartela de metrou la 7 lei

În București, o călătorie cu metroul costă în prezent 5 lei, iar majorarea la 7 lei – care ar însemna o creștere de aproximativ 40% – a fost amânată temporar de autorități.

Chiar și la nivelul actual, Bucureștiul rămâne printre cele mai ieftine capitale europene în ceea ce privește costul nominal al unei călătorii.

Totuși, odată cu aplicarea eventualei majorări, Capitala ar coborî în clasament și s-ar apropia de prețurile din Europa Centrală.

Diferența majoră apare atunci când tarifele sunt raportate la veniturile populației. În acest caz, transportul din București devine relativ mai scump decât în multe orașe vestice, unde salariile sunt mai mari. În plus, spre deosebire de marile capitale occidentale, biletul de metrou nu oferă întotdeauna acces integrat la toate mijloacele de transport urban.