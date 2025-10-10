COTAR: Guvernul vrea să aplice transportatorilor tarife exagerat de mari pentru drumurile publice. "Peste 1.500 de euro/lună de maşină"

Reprezentanţii COTAR menţionează că aplicarea tarifului propus ar însemna o creştere medie de peste 1.500 de euro/lună per vehicul. Foto: Agerpres

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), a anunţat vineri, printr-un comunicat, că Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură devastatoare pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026. COTAR menţionează că acest lucru "ar însemna o creştere medie de peste 1.500 de euro/lună per vehicul" scrie Agerpres.



"Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) îi anunţă pe toţi cetăţenii români că premierul Bolojan şi Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură devastatoare pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, sub pretextul şi scuza jalnică oferite că măsura ar fi obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Astfel, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la solicitarea prim-ministrului Bolojan, a adoptat astăzi, 10 octombrie 2025, un ordin care prevede, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone, un tarif de 0,094 euro/km pentru circulaţia pe autostrăzi şi drumuri expres, respectiv de 0,047 euro/km pentru circulaţia pe drumurile naţionale. Această nouă taxă aplicată transportatorilor şi, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul României a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei, măsură care a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere, unul dintre puţinele sectoare economice care contribuie în mod real şi substanţial la PIB-ul României şi care încă beneficiază de un capital majoritar autohton", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, deşi COTAR şi celelalte asociaţii profesionale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere au prezentat şi argumentat în faţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii încă de acum aproximativ trei luni impactul negativ al aplicării unui tarif mare, nefundamentat şi nesustenabil şi chiar au obţinut un acord verbal al ministrului de resort pentru un tarif de 0,03 euro/km, "premierul Bolojan a refuzat inexplicabil şi sfidător să se întâlnească cu reprezentanţii transportatorilor rutieri români şi măcar să le asculte problemele şi argumentele".



Transportatorii atrag atenţia că această măsură, adoptată într-un context de recesiune economică şi instabilitate financiară, riscă să afecteze extrem de grav transportatorii rutieri, în condiţiile în care aceştia au suferit în ultimii ani efectele devastatoare negative în cascadă generate de Pachetul Mobilitate I, criza COVID-19 şi războiul din Ucraina, dar în acelaşi timp şi economia naţională şi nivelul de trai al cetăţenilor.



"Stabilirea unui nivel nerealist şi disproporţionat pentru noile tarife de utilizare a infrastructurii rutiere va afecta direct bugetul familiilor şi al firmelor, ducând în mod neechivoc la creşterea costurilor transportului, iar costurile suplimentare vor fi transferate în mod evident către consumatori, prin creşterea preţurilor produselor şi serviciilor. Mai exact, introducerea acestor tarife va genera o creştere artificială a costurilor de transport cu până la 20-30%, în funcţie de tipul de activitate, rută şi greutatea vehiculelor. Aceste costuri vor fi inevitabil transferate către lanţul de aprovizionare, ceea ce va duce la: creşterea preţurilor produselor alimentare, a materialelor de construcţii, a bunurilor de larg consum şi a combustibililor; reducerea competitivităţii exportatorilor români pe pieţele europene, în contextul în care transportatorii din alte state beneficiază de scheme de sprijin sau tarife mai reduse; accentuarea dezechilibrelor economice într-un moment în care România traversează o recesiune tehnică şi o criză de lichiditate; falimentul a mii de microîntreprinderi de transport, care nu vor putea absorbi aceste costuri suplimentare", explică aceştia.



Reprezentanţii COTAR menţionează că aplicarea tarifului propus ar însemna o creştere medie de peste 1.500 de euro/lună per vehicul, pentru un transportator care operează pe rute interne şi subliniază că invocarea PNRR drept justificare pentru această măsură este abuzivă şi falsă, deoarece "niciun document european nu impune României stabilirea unor tarife de acest nivel".



"Regulamentele europene (în special Directiva 1999/62/CE privind taxarea vehiculelor grele şi Directiva (UE) 2022/362) prevăd expres că statele membre trebuie să asigure proporţionalitate şi echitate în stabilirea tarifelor, ţinând cont de nivelul de dezvoltare economică, de infrastructura existentă şi de impactul asupra mediului de afaceri. În plus, România nu dispune încă de infrastructura rutieră modernă care să justifice asemenea tarife. Introducerea lor în absenţa autostrăzilor finalizate şi a unei reţele coerente de drumuri expres echivalează cu o dublă penalizare a transportatorilor: ei plătesc pentru o infrastructură care, de fapt, nu are continuitate, este într-o stare precară sau nu există", susţin transportatorii.



Aceştia atenţionează că transportul rutier este un sector strategic - fără el, economia şi populaţia nu pot funcţiona şi orice creştere semnificativă a costurilor de transport are efect direct asupra inflaţiei şi puterii de cumpărare.



"Într-o perioadă în care populaţia resimte deja povara scumpirilor la energie, combustibili şi alimente, această măsură guvernamentală riscă să ducă la o explozie a costurilor de trai.

În acelaşi timp, măsura afectează profund echitatea socială: zonele rurale şi oraşele mici, dependente de transportul rutier pentru aprovizionare şi servicii, vor fi lovite cel mai puternic.

Politicile fiscale trebuie să fie predictibile, sustenabile şi justificate economic. Introducerea bruscă a unor taxe de asemenea nivel, fără consultare reală cu partenerii sociali, demonstrează lipsa totală de viziune şi de respect faţă de mediul de afaceri românesc. Guvernul nu poate cere conformarea sectorului privat la jaloanele PNRR sacrificând competitivitatea internă şi locurile de muncă, în special într-un domeniu care aduce anual miliarde de euro la bugetul de stat", precizează reprezentanţii confederaţiei.



În acest context, COTAR denunţă măsura de stabilire a noilor tarife pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, având în vedere impactul negativ al acestei măsuri asupra economiei naţionale, a mediului de afaceri si, implicit, asupra populaţiei şi solicită tuturor celor implicaţi şi afectaţi "o reacţie imediată, unitară şi fermă la adresa indiferenţei şi umilinţei la care sunt supuşi în fapt toţi cetăţenii acestei ţări prin măsurile aberante şi nefundamentate adoptate de Guvernul Bolojan".



De asemenea, cere Guvernului suspendarea imediată a aplicării ordinului privind noile tarife până la finalizarea unei analize de impact economico-social, reluarea dialogului instituţional cu federaţiile reprezentative din domeniul transporturilor pentru stabilirea unui tarif rezonabil şi sustenabil, de maximum 0,03 euro/km, evaluarea alternativelor de finanţare a infrastructurii rutiere, prin direcţionarea unei părţi din accizele la combustibili, fără împovărarea suplimentară a transportatorilor şi implicarea Comisiei Europene într-un proces transparent de clarificare, pentru a demonstra că România nu este obligată să adopte aceste tarife excesive.



COTAR avertizează că, în lipsa unui dialog real şi a unei corecturi urgente a acestei măsuri, România riscă să piardă unul dintre puţinele sectoare economice competitive şi profitabile rămase sub control naţional.



"Transportatorii români nu cer privilegii - cer doar tratament echitabil, raţionalitate economică şi respect pentru munca lor. Această decizie a Guvernului Bolojan nu este doar o greşeală economică, ci un act de injustiţie socială şi un atentat la stabilitatea economică a ţării. COTAR face apel la unitate între toţi transportatorii, antreprenorii şi cetăţenii români pentru a respinge ferm măsurile abuzive, nefundamentate şi dăunătoare economiei naţionale, să se unească într-o reacţie fermă, legală şi civică împotriva acestei măsuri abuzive, inoportune şi nejustificate. România are nevoie de politici economice raţionale, nu de experimente fiscale care distrug mediul de afaceri autohton", transmit reprezentanţii confederaţiei.



Conform Ordinului publicat vineri în Monitorul Oficial, noile tarife vor fi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA (N.r. - masa totală maximă autorizată) mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone de 0,17 lei/km (cu TVA inclus) pentru vehiculele Euro VI, 0,19 lei/km pentru cele Euro V-IV şi 0,22 lei/km pentru Euro III-0, pentru autostrăzi şi drumuri expres, şi de 0,08 lei/km, 0,10 lei/KM, respectiv 0,11 lei/km pentru drumurile naţionale.



Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică de 12 tone, noime tarife vor fi de 0,29 lei/km (Euro VI), 0,33 ldi/km (Euro V şi IV) şi 0,37 lei/km (Euro III-0), pentru autostrăzi şi drumuri expres, şi de 0,14 lei/km, 0,16 lei/km, respectiv 0,19 lei/km pentru drumurile naţionale.



În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone se vor aplica tarife de 0,48 lei/km, 0,55 lei/km, pentru autostrăzi şi drumuri expres, şi de 0,24 lei/km, 0,28 lei pe km, respectiv 0,31 lei/km pentru drumurile naţionale.