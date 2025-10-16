De vineri se deschide circulația pe lotul 2 din Autostrada Moldovei. Anunțul directorului CNAIR

1 minut de citit Publicat la 17:17 16 Oct 2025 Modificat la 17:17 16 Oct 2025

Lotul 2 Mizil - Pietroasele al autostrăzii Ploieşti - Buzău va fi dat vineri după-amiază în trafic / sursă foto: Facebook - Cristian Pistol

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis, joi, că lotul 2 Mizil - Pietroasele al autostrăzii Ploieşti - Buzău va fi dat vineri după-amiază în trafic.

„Deschidem mâine după-amiază circulaţia pe încă 28 km din A7. Ajungem, astfel, la aproximativ 132 km de autostradă deschişi circulaţiei din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”, a notat Pistol.

Potrivit acestuia, lotul 2 Mizil - Pietroasele al autostrăzii Ploieşti - Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit care acum trece prin oraşul Mizil.

Autostrada Ploieşti - Buzău are trei loturi:

Dumbrava - Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC),

(21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC), lotul Mizil - Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare - 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu) şi

(28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare - 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu) şi Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km), investiţie cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere şi şase poduri), prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ordinul de începere a execuţiei pe lotul 2 a fost dat pe data de 12 august 2022 (20 de luni execuţie), antreprenorul fiind Asocierea Coni SRL - Trace Group Hold PLC.

Autostrada Ploieşti - Buzău face parte din Coridorul 3 - Bucureşti - Regiunea NE (Moldova) (OR3) şi reprezintă o prioritate la nivel naţional.