Distanța București - Budapesta, cu trenul, în doar șase ore. Trenurile de mare viteză ar urma să ajungă și în România în următorii ani

3 minute de citit Publicat la 09:58 07 Noi 2025 Modificat la 10:02 07 Noi 2025

Trenurile de mare viteză ar urma să lege Bucureștiul și cu o altă capitală europeană. FOTO: Hepta

Românii ar urma să parcurgă cu trenul doar 6 ore și 15 minute de la București până la Budapesta, în loc de cele aproximativ 15 ore, în prezent. Cel puțin acesta este obiectivul Comisiei Europene, care a lansat în această săptămână un plan ambițios privind crearea unei rețele de trenuri de mare viteză, până în anul 2040.

România a intrat astfel în premieră în planul european de trenuri de mare viteză, care prevede o conexiune strategică între București și Budapesta. Până în 2040, distanța dintre cele două capitale ar putea fi parcursă în doar 6 ore și 15 minute.

Planul Comisiei Europene prevede extinderea trenurilor de noapte și creșterea confortului, fiabilității și frecvenței serviciilor feroviare.

Trenurile de mare viteză ar urma să lege Bucureștiul și cu o altă capitală europeană. Potrivit hărții prezentate de autoritățile de la Bruxelles, distanța dintre București și Sofia va fi parcursă, de asemenea, în aproximativ 6 ore.

Cele mai interconectate capitale cu trenuri de mare viteză vor fi Berlin și Viena. De asemenea, planul Comisiei Europene prevede crearea unor conexiuni directe, care nu există în prezent. Este vorba despre o rută ce va lega Parisul de Madrid, distanță care ar urma să fie parcură în doar 6 ore. De asemenea, Madridul ar urma să fie legat direct de Lisabona cu o nouă conexiune feroviară care prevede durata de 3 ore, până în 2040.

Un alt obiectiv ambițios al Comisiei Europene este legarea țărilor baltice printr-o rută directă spre capitala Poloniei, Varșovia.

Ce prevede planul care vizează conexiuni cu trenuri de mare viteză între capitale

Bazându-se pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), planul își propune să reducă la jumătate durata multor călătorii feroviare populare în Europa.

De exemplu, până în 2030, pasagerii vor putea călători de la Berlin la Copenhaga în patru ore, în loc de șapte. Până în 2035, distanța dintre Sofia și Atena va fi străbătută în doar șase ore cu trenul, în timp ce noi conexiuni transfrontaliere vor lega țările baltice și vor permite pasagerilor să călătorească de la Paris la Lisabona via Madrid.

Planul își propune accelerarea investițiilor și armonizarea unei rețele feroviare europene de mare viteză cu adevărat interoperabile.

Totodată, Comisia vrea eliminarea blocajelor transfrontaliere prin stabilirea unor termene obligatorii până în 2027 și identificarea opțiunilor pentru viteze mai mari, inclusiv peste 250 km/h, atunci când acest lucru este viabil din punct de vedere economic.

“O strategie de finanțare dedicată a UE va fi pregătită în lunile următoare, susținută de un dialog strategic cu statele membre, industria și actorii financiari. Obiectivul este de a coordona mai bine sursele de finanțare și investițiile private și de a consolida ecosistemul de finanțare al UE pentru proiectele feroviare de mare viteză, asigurând finalizarea rețelei TEN-T până în 2040. Dialogul strategic va culmina cu un Acord privind transportul feroviar de mare viteză, un angajament multilateral de mobilizare a investițiilor necesare pentru proiectele prioritare”, transmite Comisia Europeană.

Legislația va sprijini dezvoltarea unei piețe de mâna a doua pentru materialul rulant. Comisia va propune, în 2027, măsuri de interzicere a casării anticoncurențiale a materialului rulant funcțional și sigur și de stabilire a unor condiții transparente pentru revânzarea și exploatarea acestuia în toate statele membre.

Comisia vrea eliminarea barierelor de intrare pentru noii operatori de mare viteză.

“O mai bună coordonare a capacității căilor ferate, tarife echitabile de acces la căi ferate și acces nediscriminatoriu la instalațiile de servicii vor facilita noilor companii oferirea de servicii feroviare de mare viteză, stimulând concurența și făcând transportul feroviar de mare viteză mai accesibil. Sprijinirea unui sector feroviar european puternic, inovator și armonizat”, a mai spus Comisia Europeană.

Pentru a coordona mai bine utilizarea capacității infrastructurii feroviare, administratorii de infrastructură vor fi împuterniciți și obligați din punct de vedere legal să coopereze în furnizarea unei capacități transfrontaliere previzibile și atractive pentru serviciile pe distanțe lungi.

Barierele în calea înființării de noi servicii între orașele cheie vor fi discutate și abordate în cadrul unor discuții la masă rotundă cu părțile interesate, iar progresele înregistrate în direcția soluțiilor identificate vor fi supravegheate de coordonatorii europeni TEN-T. Comisia va stabili un tablou de bord pentru a monitoriza progresele înregistrate în domeniul căilor ferate de mare viteză.