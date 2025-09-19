Două linii de autobuz din București vor circula pe trasee modificate timp de o lună pentru lucrări edilitare

<1 minut de citit Publicat la 16:31 19 Sep 2025 Modificat la 18:26 19 Sep 2025

Autobuzele liniilor 434 şi 483 vor circula pe trasee modificate/ Foto: Facebook/ STB

Autobuzele liniilor 434 şi 483 vor circula pe trasee modificate în perioada 22 septembrie 2025-30 octombrie 2025, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean DJ 501A - Chiajna, conform unui comunicat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), notează Agerpres.

Potrivit dispoziţiilor Asociaţiei, cele două linii vor fi deviate astfel: linia 434: pe sensul spre "M Lujerului": "Chiajna-Stelelor", Drumul Ciorogârla, Str. Stelelor, Str. Apeductului, Intrarea Eroului, Str. Vlad Ţepeş, Str. Eroului, Str. Ion Luca Caragiale, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1864, Str. Roşu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Şos. Virtuţii, Bd. Iuliu Maniu, "M Lujerului".

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Traseul liniei 483 va fi deviat pe sensul spre "Chiajna-Stelelor" astfel: "M Lujerului", Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Stelelor, Drumul Ciorogârla, "Chiajna-Stelelor".

Pe sensul spre "M Lujerului": "Chiajna-Stelelor", Drumul Ciorogârla, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Crinului, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1864, Str. Roşu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Şos. Virtuţii, Bd. Iuliu Maniu, "M Lujerului".