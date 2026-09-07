Două avioane Boeing sunt scoase la licitație în România. Preţul de pornire este de 238.000 de euro

Primul Boeing se află la Aeroportul Forlì, în Italia iar al doilea este parcat la Bacău, în România. Sursa foto: azitis.com

Două avioane Boeing 737-500 construite în 1991 , care au zburat inițial cu Lufthansa și apoi cu compania aeriană românească Blue Air, sunt scoase la licitație în România, pe platforma Azitis. Prețul de pornire pentru fiecare aeronavă este de 238.000 de euro. Ofertele pot fi depuse până la ora 17:00, pe 8 septembrie 2026.

Primul Boeing se află la Aeroportul Forlì, în Italia iar al doilea este parcat la Bacău, în România. Pentru a participa la licitație este necesar un avans de 250.000 de lei, aproximativ 50.000 de euro. Prețul cerut de 238.000 de euro reprezintă punctul de plecare, dar există și un preț minim sub care vânzătorul poate refuza vânzarea, relatează La Repubblica.

Ambele aeronave și-au pierdut certificarea de zbor, aşa că un potențial cumpărător le-ar putea demonta și vinde piesele pe piața second-hand. Iar pentru cel care se află încă în Italia, există problema taxelor de parcare restante.

Cele două Boeing-uri au o istorie de 35 de ani. Au intrat în flota Lufthansa în 1991. Compania aeriană germană le-a folosit până în 2015. În anul următor, au fost transferate către compania aeriană low-cost Blue Air, care ulterior și-a încetat operațiunile. Primul Boeing 737 este parcat în Forlì, în Italia, a acumulat 63.269 de ore de zbor și 55.511 cicluri (termen care indică decolări și aterizări). Al doilea se află în Bacău, în România, și a ajuns la aproape 65.933 de ore și 59.247 de cicluri. Acestea sunt cifre impresionante, chiar și pentru o aeronavă concepută pentru muncă intensă.

Avioanele au 120 de locuri , dar nu pot fi cumpărate, realimentate și readuse pe pistă. Lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că documentația licitației indică faptul că activitățile necesare pentru a le menține în zbor lipsesc din iunie 2022. Înainte de o posibilă revenire în serviciu, ar fi necesare intervenții tehnice și verificări pentru obținerea „certificatului de navigabilitate” care în prezent a fost pierdut.

Avioanele Boeing de 238.000 de euro riscă să devină mult mai scumpe, pentru că la prețul de achiziție trebuie adăugate întreținerea, piesele de schimb, verificările motorului, asigurarea și transportul aeronavei. În plus, costurile de parcare pentru avionul 737 oprit în Forlì s -au acumulat deja în valoare de zeci de mii de euro.

Nici măcar nu este o certitudine că cine va achiziţiona cele două aeronave le va folosi din nou. De obicei avioanele cu o asemenea vechime pot fi achiziționate pentru a recupera motoarele și componentele sau, în cazuri extreme, pentru a fi dezmembrate complet. Piesele ar fi apoi vândute pe piața de avioane second-hand.