Imagini de pe șantierul Autostrăzii A1 Margina - Holdea: Lucrările la cele două tuneluri avansează constant. Când vor fi gata

Aproximativ 800 de muncitori și peste 200 de utilaje sunt mobilizate zilnic pe șantierul autostrăzii / foto: DRDP Timișoara

Pe șantierul autostrăzii A1, între Margina și Holdea, lucrările la cele două tuneluri avansează constant. După aproape doi ani de la start, stadiul fizic a depășit 40%, anunță, joi, DRDP Timișoara, pe pagina de Facebook.

Aproximativ 800 de muncitori și peste 200 de utilaje sunt mobilizate zilnic pe șantierul autostrăzii.

„Se lucrează la excavații și evacuarea materialului din galerii, la montarea umbrelelor de protecție și a ancorelor, la montarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și la aplicarea straturilor de torcret (beton pulverizat). În paralel, se desfășoară și lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor”, a transmis DRDP Timișoara.

› Vezi galeria foto ‹

Construcția celor două tuneluri de pe Autostrada A1 Lugoj - Deva a început în septembrie 2024, la scurt timp după ce statul român, prin Ministerul Transporturilor, a emis autorizația de construire pentru secțiunea de 4,5 kilometri care le cuprinde, parte a tronsonului Margina - Holdea, de 9,13 kilometri.

„La tunelul 1, unde prima galerie a fost deja străpunsă, se execută structura de rezistență – în prezent se betonează radierul (partea inferioară a tunelului) și se fac pregătiri pentru montarea hidroizolației.

La a doua galerie a aceluiași tunel, lucrările la structura de rezistență au fost demarate și se toarnă, de asemenea, radierul”, a mai transmis DRDP Timișoara.

În zona celui de-al doilea tunel, acolo unde o parte din galerii se realizează prin metoda „cut & cover” (din săpătură deschisă), sunt aproape finalizate lucrările de protecție executate de la suprafață și au fost demarate lucrările în subteran.

„Pe lângă activitățile de la tuneluri, antreprenorul execută lucrări de terasamente, de scurgere a apelor și la structurile de pe traseu – poduri și pasaje, unde se lucrează la armare, cofrare, rigle, cuzineți și la montarea dispozitivelor antiseismice”, se mai precizează în postare.

Secțiunea Margina-Holdea are o lungime de 9,13 km.

Conform proiectului, tunelul 1 are 415 metri/367 metri (două galerii), iar tunelul 2 va avea 1985 metri/ 1825 metri (două galerii). Lucrările sunt executate de UMB în asociere cu EuroAsfalt (din Bosnia și Herțegovina).

Termenul de finalizare a lucrărilor este 2026.