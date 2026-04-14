Lucrările la Podul Prieteniei au fost reluate. Circulația se desfășoară pe o singură bandă

Publicat la 12:36 14 Apr 2026

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ CNAIR

Lucrările de reabilitare pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse au fost reluate marți pe partea bulgară, astfel încât traficul se va desfășura din nou pe o singură bandă de circulație.

În perioada Sărbătorilor Pascale, pentru fluidizarea circulației a fost permis traficul pe ambele benzi de circulație.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu aduce la cunoștința participanților la trafic faptul că, începând din dimineața zilei de marți, 14 aprilie 2026, pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse au fost reluate lucrările de reparații.

În aceste condiții, traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, cu dirijarea circulației la intervale egale de timp pentru fiecare sens de deplasare”, se arată într-un comunicat de presă, emis marți, de ITPF Giurgiu.

Agenția de Infrastructură Rutieră a Republicii Bulgaria a anunțat în iulie 2024 demararea lucrărilor de reparații majore la Podul peste Dunăre, care ar trebui să se finalizeze în acest an.