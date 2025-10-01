O companie aeriană low-cost va accepta doar bilete de îmbarcare digitale din noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat că, începând din noiembrie, va accepta doar bilete de îmbarcare digitale. FOTO: Getty Images

Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat că, începând din noiembrie, va accepta doar bilete de îmbarcare digitale. Pasagerii vor fi obligați să facă check-in online și să genereze tichetul de îmbarcare în aplicația Ryanair. Biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu vor mai fi acceptate, scrie Euronews.

Decizia a ridicat semne de întrebare și cu privire la situațiile în care telefoanele rămân fără baterie, sunt furate sau se pierde conexiunea la internet. Iată cum va funcționa noua politică și de ce, în practică, biletele pe hârtie nu vor dispărea complet.

Începând cu data de 12 noiembrie, pasagerii Ryanair vor fi obligați să dețină biletul de îmbarcare în format digital în aplicație. Tranziția era inițial programată pentru 3 noiembrie, dar a fost amânată până după perioada de vârf a călătoriilor din timpul vacanței școlare din Marea Britanie.

Compania aeriană spune că a luat această decizie deoarece aproape 80% dintre pasageri folosesc deja bilete de îmbarcare digitale. De asemenea, măsura urmează exemplul altor domenii precum festivalurile, concertele și evenimentele sportive, care au trecut cu succes la bilete exclusiv digitale.

„Trecerea Ryanair la bilete de îmbarcare 100% digitale va însemna o experiență de călătorie mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică pentru clienții noștri”, a declarat directorul de marketing al companiei, Dara Brady.

Ce se întâmplă dacă nu pot accesa biletul de îmbarcare digital pe telefon?

Există mai multe situații în care un pasager ar putea să nu poată genera sau accesa biletul de îmbarcare digital în aplicația Ryanair, cum ar fi lipsa unui smartphone sau terminarea bateriei.

În acest caz, Ryanair a confirmat că pasagerii pot solicita un bilet de îmbarcare pe hârtie la ghișeele de check-in din aeroport. Acesta va fi emis gratuit, cu condiția ca pasagerul să fi efectuat deja check-in-ul online.

Aceeași regulă se aplică și zborurilor care pleacă din Maroc, unde autoritățile cer ca pasagerii să dețină bilete de îmbarcare tipărite. Și în acest caz, atâta timp cât check-in-ul online a fost făcut, biletul de îmbarcare va fi emis gratuit la ghișeele din aeroport.