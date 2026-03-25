Prima locomotivă electrică nouă pentru CFR Călători ajunge în România în aprilie

sursa foto: Autoritatea pentru Reformă Feroviară / Facebook

România urmează să primească, la începutul lunii aprilie, prima locomotivă electrică TRAXX MS 3 din cele 16 cumpărate de statul român. Locomotiva este fabricată de Alstom la uzina din Kassel, Germania, unde marți a avut loc testul de recepție la fabrică – un control prin care se verifică dacă totul funcționează conform specificațiilor din contract, relatează Agerpres.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pe pagina de Facebook.

„Vizita tehnică s-a desfăşurat la invitaţia furnizorului Alstom, în baza prevederilor Contractului nr. RUIC 1/29.01.2024, semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH SpA, ce are ca obiect achiziţia a 16 locomotive electrice noi, care vor fi utilizate, de către CFR Călători, în cadrul contractelor de servicii publice, aprobate prin HG 1453/2022. Menţionăm că testul de acceptare în fabrică (FAT) este o verificare a calităţii vehiculului feroviar, în care sunt inspectaţi şi asiguraţi diverşi parametri, respectiv dacă aceştia funcţionează corect şi respectă specificaţiile convenite”, au notat reprezentanţii ARF.

Pe scurt, testul presupune inspectarea componentelor, verificarea funcțională, conformitatea cu cerințele din contract și analiza documentației tehnice.

După ce ajunge în România, locomotiva nu va fi pusă imediat pe traseu. Mai întâi va trece printr-o revizie preliminară, apoi va parcurge o etapă de testare în exploatare – adică va rula 10.000 de kilometri de probă – și abia după recepția finală va putea remorca trenuri de călători.

Cele 16 locomotive vor circula pe principalele rute electrificate ale rețelei feroviare: Dej – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Cluj-Napoca – Iași și Iași/Suceava – București – Constanța.

Cât despre bani, achiziția a fost finanțată inițial prin PNRR, dar începând din acest an trece integral pe Fondul pentru Modernizare.

„Precizăm că proiectul a beneficiat iniţial de finanţare în cadrul Componentei 4 - Transport sustenabil din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (inclusiv pentru mentenanţa aferentă unei perioade de 20 de ani). Începând cu acest an, finanţarea va fi asigurată integral din Fondul pentru Modernizare (FM), contractul de finanţare urmând a fi semnat în perioada următoare. Fondul pentru Modernizare contribuie la atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European, prin sprijinirea unei tranziţii juste din punct de vedere social către o economie verde”, se mai arată în postare.