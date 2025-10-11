Un nou drum național, care va face legătura între Timișoara și A1, va fi deschis săptămâna viitoare. Cum arată DN69A

Un nou drum naţional, DN69A, va fi deschis la începutul săptămânii viitoare. Foto: Facebook/Cristian Pistol

Un nou drum naţional, DN69A, va fi deschis la începutul săptămânii viitoare şi va face legătura între Timișoara și Autostrada A1, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

"La începutul săptămânii viitoare deschidem un nou drum naţional (DN69A)! Acest drum, construit cu finanţare din Programul Transport (PT) 2021-2027, va face legătura între DN69 şi A1, în proximitatea municipiului Timişoara", a scris Pistol pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, noul drum naţional, în lungime de aproximativ 10 km, are 4 benzi (2 benzi pe sens) şi parapet median de beton tip New Jersey, pentru a nu permite intrarea pe contrasens a vehiculelor.

Pe traseu au fost amenajate inclusiv 3 noduri rutiere: nod rutier la intersecţia cu DN69; nod rutier la intersecţia cu DC58; nod rutier la intersecţia cu A1.

Contractul, în valoare de 253,88 milioane lei (fără TVA), a fost derulat de DRDP Timişoara, subunitate a CNAIR.

Grindeanu: Îi felicit pe constructori

"Este un proiect pe care, într-o proporţie foarte mare, l-am gestionat (...) cât timp am fost ministru al Transporturilor. Îi felicit pe constructori, care au preluat acest proiect de la prima firmă (cu care s-a reziliat contractul - n.r.) şi foarte repede au reuşit să facă expertize şi toate celelalte diligenţe şi să ajungă în stadiul în care suntem astăzi, astfel încât, în două zile, să poată fi daţi în circulaţie aceşti 10 kilometri. Este, de fapt, un drum expres spre autostradă, o nouă descărcare de pe A 1 la Timişoara. Aceasta mă bucură, la fel cum mi-aş dori ca, în perioada următoare, să fie cât mai multe proiecte de investiţie, fie că vorbim de investiţii locale, de (programul - n.r.) Anghel Saligny, de lucruri pe care le fac autorităţile locale sau proiecte de investiţii mari", a declarat Sorin Grindeanu, aflat sâmbătă pe şantierul drumului de legătură dintre A 1 şi DN 69, potrivit Agerpres.

El a subliniat că tocmai de aceea PSD a insistat la rectificarea bugetară şi în toate discuţiile din coaliţie ca finanţarea marilor investiţii publice să continue, mai ales că sunt şi finanţări din fonduri europene.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care l-a însoţit pe Sorin Grindeanu în teren, a menţionat că judeţul este principalul beneficiar al acestor investiţii de infrastructură rutieră, care au trenat 15 ani până când Timişoara a fost conectată la autostrada A 1.

"Timişul beneficiază de investiţii substanţiale în aceşti ani. Dar trebuie spus şi faptul că, la 15 ani de la inaugurarea autostrăzii A 1 Timişoara - Nădlac, municipiul Timişoara beneficiază, în sfârşit, de o descărcare directă, celelalte două de până acum fiind la Giarmata şi la Remetea şi dura foarte mult timp până ajungeam în Timişoara de pe autostradă. La 15 ani de administraţie exclusiv de dreapta, Timişoara şi Timişul beneficiază de o descărcare în Timişoara la patru benzi, în jurul localităţii Sânandrei. De asemenea, la Covaci şi la Cernăteaz putem vorbi despre o altă descărcare. Discutăm deja cu primăriile celor două localităţi pentru a prelua drumurile până la drumul de la Giarmata, să le reabilităm şi să fie mai facil accesul pe autostradă", a explicat Alfred Simonis.

El a arătat că toate celelalte şantiere de infrastructură rutieră sunt în linie dreaptă, în diferite stadii: centura de vest a municipiului Timişoara, dublarea benzilor la centura de nord a oraşului, pasajele de la drumul Boilor şi Calea Urseni.