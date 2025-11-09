Un tânăr care căra ciment pe șantier pentru 5 dolari/oră a ajuns să aibă o afacere de 530 de milioane de dolari. Acum ”se plictisește”

După ce a vândut afacerea pentru 532 de milioane de dolari, un milionar de 35 de ani spune că i s-a părut surprinzător de „plictisitoare” o viață în care să nu facă nimic, așa că a ales să se întoarcă la muncă. El are și un mesaj pentru oricine crede că o sumă fabuloasă de bani va rezolva toate problemele.

Dacă ar fi fost așa, Tom Grogan ar fi trebuit să trăiască visul american. După ce a cofondat Wingstop UK și a vândut o mare parte din afacere pentru 400 de milioane de lire sterline (532 de milioane de dolari), majoritatea oamenilor s-ar fi așteptat ca el să se trezească în fiecare zi simțindu-se împlinit. Banii nu au reușit însă să-i facă viața liniștită.

„Timp de șapte ani, întreaga ta minte este ocupată cu succesul acestui business,” a spus Grogan, într-un interviu exclusiv pentru Fortune. „Doar la asta te gândești. Apoi, când ajungi acolo, totul pare puțin ireal. Este ca și cum ți-ai spune: «Ok, am terminat acum. Și acum ce fac?» Și banii nu umplu neapărat acel gol.” După aproape un deceniu de muncă pentru a construi de la zero un brand britanic, Grogan recunoaște că viața după vânzarea afacerii este o provocare cu totul diferită.

FOTO Wingstop UK

De la muncitor pe șantier, la milionar

Primul loc de muncă al lui Grogan a fost pe un șantier din Birmingham unde căra cărămizi și ciment și era plătit cu 30 de lire sterline (40 de dolari).

Viața i s-a schimbat la 18 ani, când a întâlnit un dezvoltator imobiliar. La fel ca Grogan, nici el nu mersese la universitate.

„Întâlnești anumiți oameni în viață care îți schimbă direcția”, a declarat Grogan în exclusivitate pentru Fortune , adăugând că mentoratul l-a dus la un stagiu de practică la o firmă de capital din centrul Londrei. „Așa am început să înțeleg cum se pun la cale tranzacțiile. Eram înconjurat de o serie de antreprenori, iar asta m-a împins rapid la dorința de a face ceva mai mult cu viața mea.. Asta m-a determinat foarte repede să vreau să-mi încep propria afacere”.

Deși ascensiunea lui Grogan de la muncitor la fondator de afacere a fost meteorică, tranziția de la antreprenor la multimilionar a fost neașteptat de lentă, a recunoscut el.

„Acum trebuie să îți schimbi modul de gândire, pentru că nu mai construim un business. Am trecut de la a fi antreprenori la a gestiona bani, două tipuri diferite de abilități. Așa că trebuie să învățăm lumea instrumentelor financiare, acțiuni, obligațiuni”, a spus Grogan.

În loc să se grăbească să își cumpere o vilă sau mașini de lux, Grogan a adăugat că încă stă cu chirie. Împreună cu partenerii de afaceri, Herman Sahota și Saul Lewin, au petrecut prima jumătate a acestui an doar relaxându-se.

„Este plictisitor,” adaugă Grogan. „Nu pot trăi doar stând la plajă. Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mințile, să ne provoace. Ai nevoie de un scop în fiecare zi pentru a te trezi, iar acum nu avem acest scop.”

De aceea, el plănuiește deja să revină la muncă. Nu știe exact care va fi următoarea sa aventură, dar e sigur că va fi în domeniul alimentației și băuturilor.