United Colors Team si Impression Graphics au creat o alianta de elita

Petrica Paraschiv fondator, Florian Visovan, din managementul United Colors Team si Geo Baraian – liderul Impression, explica beneficiile asocierii si atuurile unice pentru industria de advertising.

1. Care sunt obiectivele de business ale noii aliante dintre United Colors Team si Impression?

Geo Baraian: Alianta dintre United si Impression ofera clientilor un partener de dialog educat, experimentat, cu un paletar de competente, tehnologii contemporane si solutii extrem de complex. Avem toate datele pentru a juca rolul de lider in piata tiparului Romania, de la dimensiuni si formate clasice de print, fie ele digitale sau offset, la suprafete supradimensionate pentru outdoor, proiecte speciale, experimente 3 D, butaforii sau spatii expozitionale. Capacitatea de a ne adapta si de a personaliza solutii, in aceasta noua formula, este practic nelimitata. Ne dorim ca incepand cu anul viitor sa devenim o voce si in piata externa, in Sud-Estul Europei. In momentul in care se vor deschide expozitiile in regiune, vrem sa participam si sa accesam pietele zonale – Sudul si Centrul Europei.

Petrica Paraschiv: Am facut aceasta alianta ca sa avem o alta anvergura, o mare diversitate de produse / platforme si sa putem raspunde prompt oricarei solicitari din domeniul printului sau proiectelor speciale. Tehnologiile, utilajele si capabilitatile noii aliante, dublate de arta de a oferi calitate in timp scurt, la preturi competitive, sunt, toate, atuuri valoroase.

Florian Visovan: Unind doua grupuri de profesionisti cu specializari complementare ne-am propus sa devenim cea mai influenta voce din piata.

2. Care este oferta irezistibila, pentru industria de marcom, pe care aceasta alianta o poate face?

Petrica Paraschiv: Piata cere preturi bune, executii impecabile in timp scurt si competenta in diversitate de lucrari. Putem raspunde “prezent” la oricare dintre imperativele clientilor, cand discutam despre productie si tipar. Avem masini si tehnologii unice in Romania. Cea mai recenta achizitie, Accurio Jet KM 1, o masina de tipar digitala de la Konica Minolta, e dovada ca indiferent de vremuri si provocari, suntem consecventi cu investitia in inovatie, cu impact imediat in calitatea produselor pentru clienti.

Geo Baraian: Nivelul nostru de competitivitate este la scara europeana si intr-o tara cu clienti din ce in ce mai exigenti, cum e Romania, acest lucru conteaza. Vrem sa fim la inaltimea conceptului de “one stop shop” cand e vorba despre productie si print – oricat de mari ar fi exigentele si de oriunde ar veni ele.

Florian Visovan: Avem aceleasi tehnologii si competente pe care le au marii furnizori din tari cu traditie in print, reputate pentru calitatea executiei in tot ce inseamna proiecte de marketing si comunicare. Vi se pare imposibila o solutie de tipul “300 de mape in 6 minute?” La noi este normalitate. Vreti o imprimare pe canvas cu toate datele unei lucrari de arta? Cu cea mai noua masina din portofoliul nostru e rezolvabil. Si lucrurile nu se opresc aici – cu aceeasi masinarie putem printa carduri sau documente cu elemente de securitate, o nisa pe care ne propunem s-o accesam in viitorul apropiat. Am plecat de la exemplul unei singure masini cu un paletar complex de executii si personalizari, dar sub acoperisul nostru sunt nenumarate altele.

3. Un trend din marcom cu care industria de print trebuie sa tina pasul si pe care alianta United Colors Team + Impression e gata sa-l onoreze.

Geo Baraian: Solutii complexe, rezolvate simplu, cu rafinament executional si o atentie speciala pentru detalii. E ceva ce-am oferit mereu, pentru ca din perspectiva calitatii am fost mereu in avangarda. Alianta cu United Colors Team consolideaza directia si permite declinarea pe infinit mai multe formate si in infinit mai multe maniere.

Petrica Paraschiv: Inainte sa vorbim despre trenduri, sa discutam despre nevoile stringente ale pietei, de aici si acum – una dintre ele e presiunea timpului care, mai mereu, merge mana in mana cu cea a pretului. Noi spunem ca alianta Impression-United are un raspuns cel putin corect la ele. Un alt dat al timpurilor noastre? Personalizare pana la ultimul detaliu, la un cost civilizat. Oamenii vor, noi putem oferi. Ce mai ieri era doar ipoteza si alaltaieri utopie, azi este solutie livrabila.

