Uniunea Europeană anunţă un ajutor umanitar de 145 de milioane de euro pentru Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 20:23 29 Ian 2026 Modificat la 20:23 29 Ian 2026

În unele zone ale Kievului au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, după ce atacurile rusești au lăsat populația fără curent, apă și încălzire. sursa foto: Profimedia

Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un nou pachet de ajutor umanitar, în valoare de 145 de milioane de euro, a anunțat joi Comisia Europeană, relatează dpa, citată de Agerpres.

Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea nevoilor de bază ale populației afectate de război, inclusiv protecție, adăpost, hrană, acces la apă potabilă și servicii medicale.

În plus, Comisia a anunțat alocarea a încă opt milioane de euro pentru sprijinirea refugiaților de război din Republica Moldova.

Pe fondul atacurilor continue ale Rusia asupra infrastructurii energetice din Ucraina, Uniunea Europeană va furniza și 500 de generatoare electrice de urgență. Până vineri, 447 dintre acestea fuseseră deja livrate.

De la declanșarea războiului, în urmă cu aproape patru ani, Comisia Europeană a direcționat peste 1,4 miliarde de euro către programe de asistență umanitară în Ucraina și Republica Moldova. Alte cel puțin trei miliarde de euro au fost alocate pentru consolidarea securității energetice.

Per total, sprijinul oferit de Uniunea Europeană Ucrainei a ajuns la 193,3 miliarde de euro, a mai precizat Comisia.