Uzina Dacia de la Mioveni îşi întrerupe activitatea pentru o zi. Ce se întâmplă cu salariile angajaţilor

Luni, 9 februarie, uzina Dacia de la Mioveni îşi întrerupe activitarea pentru o zi, din cauză că nu mai sunt componente. Fluxul maritim de mărfuri între Africa şi Europa este blocat din cauza condiţiilor meteorologice. Anunţul a fost făcut printr-o notă internă trimisă salariaţilor de la fabrică. Angajaţii care rămân acasă în ziua în care nu se lucrează vor primi 85% din salariu.

Conducerea uzinei de la Mioveni a transmis că s-a ajuns în această situaţie din cauza lipsei componentelor. Pentru 24 de ore nu se vor mai fabrica maşini. În schimb, direcţia logistică va luca cu personal redus, în funcţie de solicitările clienţilor. Oamenii care rămân acasă în ziua în care nu se lucrează vor primi 85% din salariu şi tichetul aferent acestei zile.

Dacia oferă compensații și de 50.000 de euro pentru plecări voluntare

Pe fondul accelerării robotizării și al reducerii planificate a volumului de producție, Uzina Automobile Dacia din Mioveni va începe pe 1 martie prima campanie de plecări colective voluntare din acest an. Salariații au fost deja anunțați atât în legătură cu calendarul programului, cât și cu nivelul compensațiilor financiare disponibile în cazul unei demisii voluntare.

Primele de plecare diferă în funcție de vechimea angajaților, conform datelor confirmate de companie pentru Profit.ro. Astfel, cei cu o vechime de până la 2 ani pot primi 25.000 de lei net, sumă la care se adaugă drepturile salariale restante.

Pentru angajații cu 2–4 ani vechime, compensația ajunge la 63.000 de lei, în timp ce salariații cu 4–8 ani pot încasa 113.000 de lei. Cele mai ridicate sume sunt acordate angajaților cu peste 16 ani vechime, care pot primi până la 210.000 de lei.