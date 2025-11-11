Vămile din România au intrat în reorganizare. Numărul de șefi se reduce la jumate: Ce se întâmplă cu cei care pierd postul de conducere

1 minut de citit Publicat la 14:21 11 Noi 2025 Modificat la 14:21 11 Noi 2025

Autoritatea Vamală Română a demarat un amplu proces de reorganizare a instituției. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ AVR

Autoritatea Vamală Română (AVR) a demarat un amplu proces de reorganizare instituțională, care vizează reducerea numărului de posturi de conducere, digitalizarea activităților și redistribuirea personalului pentru a acoperi deficitul de lucrători din teren, fără concedieri.

AVR a anunțat marți o reorganizare structurală de amploare, cu scopul de a eficientiza activitatea instituției, de a îmbunătăți controlul vamal și de a genera economii importante la bugetul de stat.

Numărul posturilor de conducere va fi redus de la 68 la 39, măsură care va aduce economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale. În același timp, peste 300 de posturi de execuție neocupate vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își pierd funcțiile de conducere, fără a fi operate concedieri.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmăreşte eficientizarea controlului şi supravegherii vamale, creşterea transparenţei, îmbunătăţirea serviciilor pentru agenţi economici şi cetăţeni şi utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi tehnice pentru consolidarea capacităţii operaţionale, combaterea traficului ilicit şi protejarea intereselor economice ale statului”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, preşedintele Autorităţii Vamale Române.

„În Portul Constanţa, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri şi scannere”

Reorganizarea include comasarea și restructurarea direcțiilor vamale, întărirea structurilor de control, implementarea de soluții digitale pentru o vămuire mai rapidă și transparentă, precum și optimizarea utilizării resurselor umane și tehnice.

Bălan a subliniat că prioritatea conducerii este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuție, care se confruntă zilnic cu dificultăți în teren. În acest sens, autovehiculele folosite anterior de conducerea centrală vor fi redistribuite către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică.

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuţie, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanţa, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri şi scannere, având la dispoziţie doar câteva maşini vechi, întreţinute din resurse proprii. Situaţii similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la Bucureşti zeci de autospeciale erau la dispoziţia conducerii centrale”, a adăugat președintele AVR.

Potrivit instituției, activitatea birourilor vamale nu va fi afectată pe durata reorganizării, iar procesul este deja demarat. Scopul final este creșterea eficienței și a capacității operative a Autorității Vamale Române, în beneficiul contribuabililor și al economiei naționale.