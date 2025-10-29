Vești bune pentru românii care au credite în lei. ROBOR la trei luni scade la 6,37%

Robor la trei luni continuă să scadă Nivelul a ajuns la 6,37% pe an. Sursa foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de cum se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,37% pe an, de la 6,39% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53% pe an, de la 6,54%, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,74% de la 6,75%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.