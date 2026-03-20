Vicepreședintele ANPC spune că nu are bază legală să verifice prețul la carburanți: Guvernul trebuie să declare stare de urgență

Guvernele pe plan global se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la majorarea preţurilor combustibililor. Foto: Getty Images

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) nu au bază legală să facă controale în benzinării pentru a verifica prețurile combustibililor, a declarat vicepreședintele ANPC într-un interviu la Antena 3 CNN. Ionel Obretin a adăugat că ANPC poate interveni doar dacă Guvernul instituie stare de urgență. Vicepreședintele Autorității a adăugat însă, că în moment de față, nu există speculă la benzinăriile din România, ci prețul la carburanți reflectă „realitatea din piață”.

ANPC nu poate verifica prețurile la care se vând benzina și motorina deoarece nu are bază legală, potrivit vicepreședintelui ANPC, Ionel Obretin.

„Pe partea de prețuri încă nu avem. Putem interveni pentru că, așa cum sunt prevăzute în ordonanța de guvern 21, la articolul patru, la alineatul patru, ANPC poate interveni doar în situații de criză sau în situații de mobilizare generală. Dacă Guvernul României decide că ne aflăm într-una dintre aceste situații și elaborează un act normativ în acest sens, autoritatea va interveni”, a spus vicepreședintele ANPC.

În acest moment, așadar, inspectorii ANPC nu verifică prețurile. „Facem (controale n.red) doar pe respectare a informării corecte a consumatorilor cu privire la prețul afișat”, a spus Obretin.

„Dacă ne găsim într-una dintre situațiile prevăzute în în acte normative în vigoare, atunci autoritatea poate merge și verifica. Inspectorii, comisarii autorității pot merge și verifica în benzinării modul în care au fost crescute prețuri, dacă sunt situații de creștere artificială, dacă se justifică modul de creștere al prețurilor”, a explicat vicepreședintele ANPC.

„Nu cred că este speculă”

Vicepreședintele ANPC a respins acuzațiile că există speculă la pompă și a declarat că prețurile reflectă „realitatea pieței”.

„Vedem o creștere în mod continuu a baliului de petrol și atunci și România se va alinia, probabil sau sigur se va alinia la prețurile care sunt existente pe piața europeană. Nu cred că este o speculă. Este pur și simplu o realitate a pieței”, a spus Obretin.

Vicepreședintele ANPC a adăugat că au existat discuții cu ministerul Energiei despre această criză a prețurilor la carburanți.

„Discuțiile au fost purtate la nivel de miniștri. Noi suntem în coordonare a Ministerului Economiei. Discuție probabil că au fost purtate între domnul ministru al Economiei și domnul ministru al Energiei. Nu am purtat discuții în mod direct cu domnul ministru a Energiei”, a spus Obretin.

Întrebat cât a dat ultima dată pe un plin de benzină, Obretin a răspuns că a plătit 500 de lei pentru motorină și a arătat că a fost o diferență de „câteva zeci de lei” față de momentul anterior izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

„Am alimentat duminică și plinul a fost undeva în jur de 500 lei, 500 lei motorina. E prețul care e la momentul ăsta în piață. Nu e cel mai fericit să alimentez cu sume de bani în plus, dar ne adaptăm situația de la momentul actual”, a spus vicepreședintele ANPC.

Motorina premium a depăşit miercuri dimineaţa pragul de 10 lei pe litru în mai multe benzinării din România. Între timp, motorina standard continuă să se scumpească, iar litrul de benzină se apropie de 9 lei.

Guvernul este aşteptat să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, în Parlament, că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Între timp, ministerul Energiei dă asigurări că piaţa carburanţilor din România este stabilă şi funcţională din punct de vedere al aprovizionării şi al accesului la marfă.